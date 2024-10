Anne Hathaway chiede scusa a una giornalista per un'intervista disastrosa

Anne Hathaway ha chiesto scusa a una giornalista dopo che è stata condivisa un'intervista disastrosa rilasciata durante la promozione di Les Misérables.

L'interazione era avvenuta nel 2012 e la giornalista Kjersti Flaa ha spiegato in un video i retroscena di quanto accaduto, condividendo cosa aveva portato a quel momento imbarazzante.

La reazione di Anne Hathaway

Dopo la pubblicazione del video online, la reporter ha pubblicato un secondo filmato in cui svela di essere stata contattata dall'addetta stampa dell'attrice premio Oscar.

Kjersti ha spiegato: "Mi ha inoltrato un messaggio di Anne Hathaway. Devo ammettere che sono rimasta piuttosto sconvolta. Non mi aspettavo che mi contattasse. Ho pensato non avrebbe nemmeno mai visto quel video. Ma lo ha fatto. E ha fatto qualcosa di piuttosto fantastico".

Anne Hathaway ha svelato un particolare aneddoto: "Mia nonna mi ha mandato dei segni dall'aldilà"

La giornalista ha spiegato che l'attrice le ha scritto un lungo messaggio spiegando cosa stava affrontando quando ha rilasciato quell'intervista e le ha chiesto scusa per aver rilasciato un'intervista orribile. Flaa ha sottolineato che il gesto l'ha emozionata ed è davvero grata: "Ed era un messaggio davvero personale. E abbiamo deciso che non avrei condiviso esattamente il contenuto dell'e-mail, ma volevo semplicemente condividere con voi cosa ha fatto". La giornalista ha inoltre sottolineato che Hathaway l'ha invitata a intervistarla quando uscirà il suo prossimo film.

I commenti online

Nel video tratto dall'intervista si vedeva come Flaa avesse deciso di fare le domande al cast di Les Misérables cantando, cercando un approccio originale, ottenendo reazioni molto diverse.

Tra i commenti sono però comunque state molte le persone intervenute in difesa di Anne sostenendo che la giornalista, che era già diventata virale per un video in cui Blake Lively rispondeva in modo non particolarmente positivo a un commento sulla sua gravidanza, non aveva rispettato l'attrice che aveva già chiarito che non avrebbe risposto cantando, oltre ad aver posto delle domande non particolarmente interessanti o professionali.