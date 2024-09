Anne Hathaway ha svelato un particolare aneddoto: "Mia nonna mi ha mandato dei segni dall'aldilà"

Anne Hathaway si è aperta sulle sue convinzioni in materia di astrologia e sul fatto di ricevere segni dai membri della famiglia che sono morti. Durante una recente conversazione con Interview Magazine per promuovere il prossimo film di Maisy Stella, My Old A--, che sarà nelle sale il 13 settembre, la Hathaway ha condiviso il suo metodo per rimanere al corrente dei suoi segni zodiacali e comprenderne il significato.

"Mi sento un po' imbrogliona perché ho un'amica fantastica che è un'astrologa, così posso chiederle cosa significano i sogni e i segni zodiacali", racconta l'attrice, 41 anni, a Stella, 20 anni, con la quale sta anche collaborando a un film senza titolo diretto da David Robert Mitchell.

Durante la chiacchierata, la Hathaway ha raccontato alla sua futura co-star un'esperienza significativa della sua infanzia, rivelando che quando sua nonna è morta quando lei aveva 8 anni, ha ricevuto un messaggio da parta sua dall'aldilà.

Anne Hathaway ed il messaggio della nonna dall'aldilà

L'attrice ha svelato che crede nei segni moltissimo, affermando: "Mia nonna è morta quando avevo otto anni e mi ha mandato un segno. Non ci pensavo da molto tempo finché non l'ho raccontato a qualcuno, e poche ore dopo ne ho ricevuto un altro da lei dopo tantissimo tempo".

La Hathaway non ha specificato pubblicamente di che segno si trattasse, anche se ha detto a Stella che lo avrebbe condiviso con lei "via messaggio", aggiungendo: "Ti manderò una foto, in realtà".

Stella fa eco alla fiducia di Hathaway nei segni, dicendo nella loro conversazione: "Credo nei segni più di quanto chiunque abbia mai creduto nei segni. Tutta la mia famiglia è composta da piccole streghe. Mia madre era molto spirituale e il suo detto preferito era: "Qualunque cosa tu nutra cresce".

"Mi è stato insegnato a cercare segni nella mia vita che mi aiutassero a guidarmi, e ho sentito così tanti segni per quanto riguarda Il mio vecchio A.... Ho scritto molto prima di prenotare, pregando letteralmente l'universo di farmi lavorare con l'attrice e regista Megan Park. Mi sentivo così sicura che avremmo finito per tenerci per mano a un certo punto della nostra vita".