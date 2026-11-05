Ballando con le Stelle, Anna Safroncik e l'audio con Leonardo Lini: "Amore, sono nuda"

Sabato sera, la performance di Anna Safroncik e Leonardo Lini a Ballando con le Stelle è stata condizionata da un imprevisto tanto banale quanto difficile da gestire. Un incidente di percorso che ha finito per compromettere, almeno in parte, la coreografia che l'attrice e il suo maestro avevano preparato con cura durante la settimana.

Ballando con le Stelle, la spallina del vestito di Anna Safroncik cede durante l'esibizione

Entrando nel dettaglio, durante il ballo la spallina dell'abito di Anna Safroncik ha improvvisamente ceduto. Per evitare di rimanere con una parte del corpo scoperta, l'attrice ha dovuto modificare alcuni movimenti e cercare di tenere ferma la spallina, senza perdere completamente il ritmo della coreografia.

La situazione, però, si è complicata progressivamente, costringendola a concentrarsi più sull'imprevisto che sui passi preparati con Leonardo Lini. Un episodio che ha inevitabilmente condizionato l'esibizione e che ha avuto ripercussioni anche sui giudizi della giuria, non del tutto positivi proprio per i momenti in cui la coreografia non è stata eseguita come previsto.

Anna Safroncik e Leonardo Lini

Consapevole di non aver potuto mettere in pratica tutto il lavoro fatto in sala prove, Anna Safroncik ha anche chiesto la possibilità di ripetere il ballo, così da dimostrare quale fosse la coreografia che aveva preparato insieme al suo maestro, questa volta senza intoppi.

Ballando Segreto, spunta l'audio di Anna Safroncik e Leonardo Lini: cosa si sono detti

A riportare l'attenzione su quanto accaduto dietro le quinte è stato Ballando Segreto, il format disponibile su RaiPlay, che ha mostrato un retroscena audio della coppia. Nella registrazione si sentono le parole pronunciate dall'attrice nel momento in cui si è resa conto del problema con il vestito.

Rivolgendosi al suo maestro, Anna esclama: "Amore, sono nuda", per poi aggiungere, visibilmente agitata: "Come facciamo? Leo, non si può fare". Leonardo Lini, dal canto suo, cerca di tranquillizzarla e di aiutarla a portare a termine l'esibizione, invitandola a concentrarsi e a restare insieme a lui: "Tieni, tieni, stai con me".

Un breve scambio che restituisce tutta la concitazione di quei momenti, ma che non è passato inosservato nemmeno per un altro dettaglio: il modo affettuoso con cui Anna si è rivolta al ballerino.

Anna Safroncik e Leonardo Lini, cresce la curiosità dei fan sulla loro complicità

La frase "Amore mio", pronunciata in un contesto di evidente agitazione, ha inevitabilmente attirato l'attenzione dei fan di Ballando con le Stelle e, soprattutto, di chi da settimane osserva con curiosità il rapporto tra Anna Safroncik e Leonardo Lini.

Sui social, infatti, sono numerosi gli spettatori che hanno ipotizzato una possibile intesa speciale tra i due, alimentando il cosiddetto fenomeno della ship. La complicità mostrata in pista e alcuni momenti condivisi durante il programma hanno contribuito ad alimentare le indiscrezioni su un possibile feeling che, secondo alcuni telespettatori, andrebbe oltre il semplice rapporto professionale tra concorrente e maestro.

Del resto, la questione era arrivata anche all'attenzione di Caterina Balivo, che aveva affrontato apertamente l'argomento nel suo programma su Rai 1. Rivolgendosi ai due ballerini, la conduttrice aveva riportato i commenti circolati sui social: "Su Twitter tutti vi adorano, sognano la ship". E ancora: "Tutti dicono: 'Anna è innamorata di lui e lui no'. Questo è quello che gira, lo sai Anna, no?".

A commentare la particolare sintonia tra Anna Safroncik e Leonardo Lini erano state anche due protagoniste di Ballando con le Stelle, Rossella Erra e Sara Di Vaira. Entrambe avevano espresso la convinzione che la tensione percepita tra l'attrice e il suo maestro potesse essere legata a una forte attrazione.