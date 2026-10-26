Caterina Balivo mette alle strette Anna Safroncik: “È innamorata di Leonardo Lini, ma lui no”

C'è chi pensa alle coreografie e chi, invece, ha già scritto la sceneggiatura di una serie romantica. A Ballando con le Stelle, il rapporto tra Anna Safroncik e Leonardo Lini continua a far discutere, tanto che sui social c'è chi sogna per loro una storia in perfetto stile enemies to lovers: prima le scintille, poi i battibecchi e, chissà, magari anche un colpo di scena sentimentale. Per ora, però, a intervenire sulla questione è stata Caterina Balivo, che nel suo salotto televisivo ha deciso di dare voce alle indiscrezioni e mettere l'attrice di fronte ai commenti che circolano online.

Caterina Balivo stuzzica Anna Safroncik: "Su Twitter tutti vi adorano"

Ospite di La volta buona, Anna Safroncik ha parlato del rapporto con il suo maestro di ballo, raccontando quanto sia impegnativo lavorare con Leonardo Lini. La conduttrice, però, non si è limitata a parlare di danza e ha portato in studio anche le fantasie del popolo social.

"Su Twitter tutti vi adorano, sognano la ship", ha osservato Caterina Balivo, facendo riferimento agli utenti che vedrebbero nella coppia una possibile intesa sentimentale.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Del resto, sui social basta poco per trasformare un battibecco in un indizio romantico e anche per Rossella Erra e Sara di Vaira la tensione tra Anna Safroncik e Leonardo Lini nasce da una forte attrazione.

L'attrice, dal canto suo, ha raccontato di non avere sempre vita facile con il ballerino, soprattutto quando arriva il momento di imparare nuove coreografie.

"Non sai quante me ne dice, io arrivo con un'autostima piena ed esco come non so cosa. Ogni settimana imparo una coreografia nuova, ogni volta che faccio un verso nuovo, Leonardo mi guarda male", ha spiegato Safroncik. Parole che restituiscono il clima delle prove e il rapporto, non sempre semplice, tra allieva e insegnante.

A quel punto, Caterina Balivo ha deciso di andare dritta al punto, riportando quella che sarebbe una delle interpretazioni più diffuse tra gli utenti. "Tutti dicono: 'Anna è innamorata di lui e lui no'. Questo è quello che gira, lo sai Anna, no?", ha chiesto la conduttrice all'attrice.

Una frase che riassume perfettamente il chiacchiericcio social attorno ad Anna Safroncik e Leonardo Lini. C'è chi immagina un sentimento non corrisposto, chi legge nei loro scambi una particolare sintonia e chi, semplicemente, si diverte a seguire le schermaglie tra i due. Ma tra le teorie degli utenti e la realtà c'è una differenza che non va dimenticata.

Anna Safroncik e Leonardo Lini a Ballando

Prima ancora di affrontare il tema dei rumor, Safroncik aveva raccontato quanto il maestro sia esigente durante le prove. Balivo ha quindi coinvolto direttamente anche Lini, chiedendogli: "Ti sei messo in discussione? Forse stai sbagliando approccio con lei?".

La risposta del ballerino è stata piuttosto netta: "Credo che tutti i maestri siamo così, poi c'è chi la prende male".

Una replica che riporta il discorso sul terreno professionale: quello di un insegnante che pretende impegno e di un'allieva che deve fare i conti con le difficoltà della danza. Quanto al sottotesto romantico, invece, per il momento sono soprattutto i social a divertirsi con le supposizioni.

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Ballando con le Stelle: Anna Safroncik chiarisce il rapporto con Leonardo Lini

Di fronte alle indiscrezioni, Anna Safroncik ha voluto precisare la natura del legame con il suo maestro, spiegando che la vicinanza tra i due è legata soprattutto al lavoro quotidiano.

"Dicono quello che vogliono, il punto è un altro. Io devo imparare a ballare e sottostare a delle regole e sono disposta a farlo", ha dichiarato l'attrice.

Poi ha aggiunto una precisazione sul tempo trascorso insieme a Lini e sulla necessità di confrontarsi continuamente con lui durante le prove. "Voglio chiarire una cosa: Leonardo è il mio insegnante, passo con lui tutto il giorno ed è normale che cerchi la sua approvazione e il contatto con lui; questo però non significa che ci sia altro".