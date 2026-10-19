Ballando con le Stelle: Anna Safroncik replica ai rumor sul presunto flirt con Leonardo Lini

Anna Safroncik si racconta senza filtri dopo le prime settimane a Ballando con le Stelle. L'attrice, in gara nel programma di Rai 1 in coppia con il ballerino professionista Leonardo Lini, ha svelato alcuni retroscena della sua avventura nel dance show, confessando di aver vissuto un momento particolarmente difficile durante la seconda puntata: un attacco di panico che l'ha colta mentre si trovava in pista.

In un'intervista rilasciata al Messaggero, Safroncik ha raccontato le emozioni, le paure e le difficoltà affrontate da quando ha deciso di mettersi alla prova con la danza. Un'esperienza intensa, fatta di sacrifici e momenti di sconforto, ma anche di soddisfazioni che, nonostante tutto, le stanno regalando emozioni indimenticabili.

Anna Safroncik e l'attacco di panico a Ballando con le Stelle

L'attrice ha confessato di aver avuto un momento di forte difficoltà durante la seconda puntata del programma, mentre ballava insieme a Leonardo Lini. La tensione e l'ansia hanno preso il sopravvento, lasciandola per alcuni istanti senza la capacità di reagire.

Anna Safroncik e Leonardo Lini

"Sono molto ansiosa e alla seconda puntata mentre ero in pista con Leonardo ho avuto un attacco di panico: non vedevo e non sentivo più niente. Ero paralizzata dalla paura. Il mio partner mi ha sostenuta e ha continuato a ballare trascinandomi. È durato qualche secondo, pensavo di svenire", ha raccontato Anna Safroncik al Messaggero.

Un episodio che restituisce la misura della pressione vissuta dall'attrice, chiamata a confrontarsi con una disciplina completamente nuova e con le aspettative legate a uno spettacolo seguito ogni settimana da milioni di telespettatori.

La fatica delle prove con Leonardo Lini

La partecipazione a Ballando con le Stelle rappresenta per Safroncik una sfida soprattutto personale. L'attrice ha spiegato di aver accettato per concedersi un'esperienza diversa dal solito, senza immaginare quanto sarebbe stato impegnativo imparare a ballare.

"Io non l'avevo mai fatto veramente, mi sono decisa per togliermi uno sfizio. Ora ho dolori dappertutto, ma le emozioni vissute sono impagabili. Ogni martedì quando Leonardo Lini, il mio istruttore, mi propone una nuova coreografia, subito gli dico che non ce la farò mai. Spesso piango. Poi, non so come, in pochi giorni ce la faccio".

Anna Safroncik e Leonardo Lini, i rumor sulla presunta cotta

Intanto, attorno alla coppia formata da Anna Safroncik e Leonardo Lini sono circolate indiscrezioni su una possibile simpatia dell'attrice per il suo maestro di ballo. A rilanciare le voci è stata Selvaggia Lucarelli, che nella sua newsletter riservata agli abbonati ha insinuato che tra i due potrebbe esserci qualcosa che va oltre la semplice intesa artistica.

L'ex giurata di Ballando con le Stelle ha parlato di "qualcosa in più che un'intesa sulla pista da ballo", aggiungendo che Safroncik avrebbe notato Lini già quando era stato annunciato il cast e sarebbe rimasta così colpita da chiedere esplicitamente alla produzione di ballare con lui. A proposito di questi rumor, l'attrice ha risposto. "Su questo argomento non ho alcuna dichiarazione da fare".

Tensione tra Anna Safroncik e Leonardo Lini nell'ultima puntata

Sabato 17 ottobre, dopo un'esibizione di quickstep poco convincente, tra Safroncik e Lini sono emerse incomprensioni e critiche reciproche. L'attrice si è detta demotivata e poco sostenuta dal maestro, mentre Barbara D'Urso l'ha invitata a cambiare atteggiamento. La coppia ha chiuso la prova con 22 punti, in una serata segnata da evidente tensione.