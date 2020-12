Anna Kendrick presa di mira dagli hacker su Twitter: pioggia di post volgari

Tra le ultime star di Hollywood ad essere rimasta vittima degli hacker c'è Anna Kendrick, l'attrice di Noelle, il cui profilo Twitter è stato riempito di una serie di messaggi offensivi decisamente non opera della proprietaria dell'handle.

Nelle ultime ore, l'account della Kendrick aveva infatti prodotto numerosi tweet come quelli che vedete anche nel post riportato qui di seguito, che presentavano un linguaggio volgare e dei contenuti offensivi, con tanto di commenti razzisti.

Per fortuna la situazione sembrerebbe essere nuovamente sotto controllo, e i tweet sono stati cancellati.

L'ultimo post visibile sul suo profilo è ora quello del 1 dicembre in cui elogiava la scelta e il coraggio di Elliot Page dopo aver ricondiviso il post originale dell'attore.

"Le parole di Elliot Page sono così belle ed eloquenti, e ci stanno ricordando che possiamo tutti essere coraggiosi e pieni di gioia, anche quando siamo spaventati" scriveva l'attrice "E specialmente quest'anno, un simile promemoria è davvero un dono. Gli mando tanto affetto, gratitudine, i miei migliori auguri ecc. ecc. ecc." concludeva, firmandosi con il suo solito senso dell'umorismo.

Solo lo scorso luglio, un hackeraggio di massa aveva preso di mira altre celebrità e figure di rilievo come Kanye West, Kim Kardashian, Wiz Khalifa, e persino Bill Gates, Barack Obama e Joe Biden, twittando un link per richiedere donazioni in BitCoin.