Anna Kendrick e Blake Lively si affrontano nel trailer di Un altro piccolo favore

Sarà disponibile dall'1° maggio su Prime Video il film Un altro piccolo favore, il sequel diretto da Paul Feig con protagoniste Blake Lively e Anna Kendrick. Online Amazon ha ora condiviso il primo trailer che regala qualche anticipazione sulla trama e sugli eventi che saranno raccontati nell'atteso film.

Cosa mostra il trailer del sequel

Il video promozionale di Un altro piccolo favore mostra infatti Stephanie, personaggio affidato ad Anna Kendrick, che si ritrova nuovamente alle prese con Emily, interpretata da Blake Lively.

Le due sono in Italia dopo che Emily era scomparsa con lo scopo di compiere una frode, situazione che aveva portato Stephanie a indagare e arrivare al momento in cui ha trasmesso in live streaming la confessione dell''amica' che veniva poi investita da una macchina guidata da suo marito Sean (Henry Golding), prima di essere arrestata.

Il capitolo della storia si era concluso con Stephanie ormai diventata una vlogger di successo e detective privata part time, mentre Emily era in carcere.

Nel trailer Stephanie presenta un nuovo libro e si ritrova a sorpresa alle prese con Emily, che le chiede di essere la sua damigella d'onore in occasione delle sue prossime nozze. La situazione tra le due sembra però molto tesa e potrebbe esserci un tentativo di vendetta dalle conseguenze inaspettate.

Ecco il video:

I dettagli del sequel

Il film è diretto da Paul Feig, impegnato anche come produttore insieme a Laura Fischer, Jennifer Booth, Jessica Sharzer e Marco Valerio Pugini.

La sceneggiatura è firmata invece da Sharzer e Laeta Kalogridis.

Nel cast, oltre a Kendrick e Lively, ci sono anche Andrew Rannells, Bashir Salahuddin, Elizabeth Perkins, Michele Morrone, Alex Newell, con Henry Golding e Allison Janney.

La sinossi ufficiale anticipa: Stephanie Smothers (Anna Kendrick) ed Emily Nelson (Blake Lively) si ritroveranno in Italia, nella splendida isola di Capri, per lo stravagante matrimonio di Emily con un ricco uomo d'affari italiano. Insieme agli affascinanti ospiti, non mancheranno omicidi e tradimenti per un matrimonio che avrà più svolte sorprendenti e mozzafiato di quelle che punteggiano la strada che da Marina Grande porta alla piazzetta di Capri.