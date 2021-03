Anna Faris su Chris Pratt: la competizione tra le due star ha portato alla fine del matrimonio?

Anna Faris ha analizzato il fallimento dei suoi precedenti matrimoni, soprattutto quello con Chris Pratt, dando la colpa alla competizione lavorativa che li ha divisi e auspica di essere cresciuta dopo le delusioni sentimentali.

Anna Faris insieme a Chris Pratt in una scena della commedia Take Me Home Tonight

In una chiacchierata con Gwyneth Paltrow nel suo podcast Anna Faris Is Unqualified, le due attrici hanno commentato le loro vite sentimentali.

"I miei primi due matrimoni sono stati con attori e non credo di aver fatto un gran lavoro per eliminare la competizione" ha confessato Anna Faris. "O almeno, non ci sono riuscita perché sono una persona orgogliosa e non voglio rivelare le mie vulnerabilità."

In precedenza, Anna Faris è stata sposata col collega Ben Indra dal 2004 al 2008 e con Chris Pratt dal 2009 al 2018. I due hanno un figlio, Jack, di 8 anni.

"Ogni accenno di competizione e paragone, non l'ho saputo gestire. Spero di essere cresciuta ad allora" commenta la Faris. L'attrice e Chris Pratt hanno annunciato il divorzio dopo 8 anni di matrimonio, il 6 agosto 2017, con un comunicato congiunto pubblicato su Facebook in cui si leggeva: "Anna e io siamo tristi nell'annunciare che ci siamo separati legalmente. Ci abbiamo provato per molto tempo, e siamo molto delusi."

Dopo la separazione amichevole, Chris Pratt ha sposato Katherine Schwarzenegger nel 2019 e i due hannoa vuto una figlia, Lyla Maria, nata ad agosto 2020. Anna Faris è fidanzata con il direttore della fotografia Michael Barrett, conosciuto nel 2018 sul set di Overboard.