Isla Fisher e Anna Faris protagoniste della nuova commedia al femminile Spa Weekend

Ecco un'emozionante novità per i fan delle commedie. Black Bear e Suzanne Todd Productions stanno producendo una commedia corale al femminile, Spa Weekend, che sarà interpretata da Leslie Mann (Knocked Up), Isla Fisher (Bridget Jones: Mad About The Boy), Michelle Buteau (Babes) e Anna Faris (Scary Movie).

Il film è stato scritto e sarà diretto dai registi di Bad Moms - Mamme molto cattive Jon Lucas e Scott Moore.

I dettagli del film

Spa Weekend segue tre migliori amiche, Jane, Coco e Sophie, che si concedono le coccole di cui hanno bisogno durante una lussuosa vacanza in una spa a Palm Springs. Ma quando si presenta la loro amica pasticciona, Mel, il relax precipita rapidamente nel caos con conseguenze esilaranti.

Anna Faris in una buffa scena della commedia Take Me Home Tonight

Il film sarà prodotto da Suzanne Todd (Bad Moms) per la Suzanne Todd Productions e John Friedberg (The Ministry of Ungentlemanly Warfare) per la Black Bear, con Teddy Schwarzman e Michael Heimler come produttori esecutivi.

Black Bear rappresenta i diritti internazionali del film e coprirà anche i diritti statunitensi con CAA Media Finance e UTA Independent Film Group. Il progetto sarà presentato agli acquirenti al Toronto International Film Festival la prossima settimana.

Jon Lucas e Scott Moore sono stati anche gli sceneggiatori di Una notte da leoni, oltre ad aver scritto Cambio vita, La Festa prima delle Feste e 21 & Over. Mann è nota soprattutto per i successi comici Molto incinta, Questi sono i 40 e Giù le mani dalle nostre figlie. Tra le commedie di Fisher si ricordano 2 single a nozze e Definitely, Maybe con Ryan Reynolds.

Isla Fisher è Rebecca Bloomwood nel film I Love Shopping

Buteau è co-creatrice e protagonista di Survival of the Thickest, show lanciato su Netflix nel 2023, e quest'estate ha recitato in Babes, al fianco di Ilana Glazer. Faris è salita alla ribalta come protagonista della serie Scary Movie, prima di recitare in film come Just Friends, La coniglietta di casa, Il dittatore, Overboard e il recente My Spy - La città eterna con Dave Bautista.

"Grazie al cielo le voci sono false - la commedia a Hollywood non è morta! Che gioia lavorare con queste fantastiche e divertenti donne di talento al mio quarto film con l'incredibile team comico di Lucas e Moore", ha dichiarato il produttore Todd. "Abbiamo avuto una grande esperienza con John Friedberg in Bad Moms e siamo entusiasti di lavorare di nuovo insieme - dando alle donne che lavorano duramente e sono stressate, un film che le faccia sentire viste e apprezzate mentre si godono delle vere risate".