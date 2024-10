Dellamorte Dellamore, Rupert Everett e Anna Falchi introdurranno il film a Roma il 13 ottobre

CG Entertainment e Cat People celebreranno il trentennale del cult di Michele Soavi Dellamorte Dellamore con due anteprime speciali, organizzate il 13 ottobre a Roma e a Firenze. A introdurre l'anteprima romana saranno le star dei fantasy noir in persona, Anna Falchi e Rupert Everett. I due protagonisti si ritroveranno davanti agli spettatori domenica 13 ottobre alle 21.30 al Cinema Troisi a Roma. Ad accompagnarli, lo sceneggiatore e produttore del film Gianni Romoli.

Info e biglietti su www.liveticket.it/evento.aspx?Id=525841&CallingPageUrl=https://www.liveticket.it/opera.aspx?Id=525842&InstantBuy=1#ancWizard.

Al Cinema La Compagnia di Firenze alle ore 21:00 interverranno, invece, Marco Nucci, sceneggiatore di Dylan Dog e curatore di diversi volumi sul personaggio, e Niccolò Testi, sceneggiatore e insegnante presso Focus Movie Academy. L'evento è realizzato in collaborazione con FiPiLi Horror Festival e Focus Movie Academy.

Info e biglietti su cinemalacompagnia.ticka.it/dettaglio-spettacolo.php?negozio_spettacolo_id=3599

Dellamorte Dellamore, Michele Soavi: "Rupert Everett mi disse 'Sei il peggior regista vivente'"

Sulle orme di Dylan Dog

Prodotto da Tilde Corsi, Gianni Romoli, Michele Soavi, tratto dal romanzo di Tiziano Sclavi, Dellamorte Dellamore di Michele Soavi sarà distribuito al cinema in Versione Restaurata 4K dal 14 ottobre da CG Entertainment in collaborazione con Cat People, grazie a R&C Produzioni.

Diretto da Michele Soavi, Dellamorte Dellamore vede Rupert Everett nel ruolo di Francesco Dellamorte, custode del piccolo cimitero di Boffalora fiancheggiato dal fido e muto Gnaghi. Per oscure ragioni, i morti sepolti in quel luogo risorgono animati da istinti omicidi e per annientarli occorre spaccare loro la testa. Per Francesco, uccidere gli zombi è solo un atto di routine nella sua noiosa esistenza solitaria. finché un giorno, tra le lapidi, gli capita di incontrare la bellissima vedova di un defunto (Anna Falchi).