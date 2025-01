Anna Falchi sviene in diretta a I Fatti Vostri, facendo preoccupare il collega Tibero Timperi, ma si riprende subito spiegando come mai è successo.

Svenimento in diretta per Anna Falchi, oggi a I Fatti Vostri. La conduttrice ha avuto un mancamento proprio sul finale di puntata, poco dopo aver dato appuntamento al pubblico per il giorno dopo. Tempestivo l'intervento del collega Tiberio Timperi, che ha poi sdrammatizzato sull'accaduto.

Anna Falchi si è sentita male nella puntata di martedì 21 gennaio

Mentre scorrevano i titoli di coda infatti, Anna Falchi concludeva la puntata odierna salutando i telespettatori. Sul punto di dare la linea al Tg2 però, la conduttrice si è accorta di sentirsi male e si è accasciata a terra, sedendosi sul pavimento. Pronto a intervenire il collega Tiberio Timperi, che prima ha chiesto preoccupato se fosse uno scherzo, poi ha salvato la situazione con ironia: "Avremo materiale per Blob e Striscia La Notizia e altri, ma comunque sta bene, tranquilli". Niente di grave per fortuna; Anna Falchi ha spiegato di essersi semplicemente alzata troppo velocemente, da qui il mancamento. Timperi allora, ha rassicurato la collega e scherzato: "Eh ma succede, quando uno è anziano".

Tutto è bene quel che finisce bene, dunque, imprevisti della diretta. Non ci sono stati aggiornamenti su quanto successo ma in effetti, proprio come immaginato da Timperi, il momento dello svenimento ha già fatto il giro dei social.

La coppia Tiberio Timperi-Anna Falchi tornerà puntuale domani, alle 11.10 su Rai 2, per tenere compagnia ai telespettatori fino al telegiornale; quella attualmente in corso è la seconda edizione de I Fatti Vostri condotta dalla coppia.