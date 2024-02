Animals, Jennifer Garner nel film Netflix dell'ex-marito Ben Affleck con Matt Damon?

L'ex-moglie di Affleck è in trattative per unirsi al cast e raggiungere Matt Damon

Qualche settimana fa vi avevamo riportato la notizia che Ben Affleck dirigerà il film Animals per Netflix con protagonista Matt Damon. Adesso pare che Jennifer Garner, ex-moglie dell'attore e regista, sarebbe in trattative per unirsi al cast.

Secondo quanto riportato da The Insneider, la Garner dovrebbe recitare in Animals accanto a Damon: i due interpreteranno una coppia sposata a cui viene sottratto il figlio.

Il matrimonio tra Affleck e Garner

Garner e Affleck sono stati sposati per 13 anni e hanno avuto tre figli insieme. Dopo il divorzio, avvenuto nel 2018, i due hanno continuato a svolgere i propri compiti genitoriali e hanno mantenuto un buon rapporto.

Oltre ad avere una lunga storia con Affleck e Damon, la Garner ha anche instaurato un buon rapporto di lavoro con i responsabili di Netflix, cosa che aggiunge un ulteriore elemento alla decisione di affidarle il ruolo di protagonista di Animals. Recentemente ha recitato nei film originali Netflix Yes Day, The Adam Project e Family Switch. Vi rimandiamo alla recensione di Family Switch.

Animals sarà diretto da Affleck con una sceneggiatura di Connor McIntyre e Billy Ray. Affleck e Damon produrranno il film insieme a Dani Bernfield di Artists Equity e Brad Weston e Collin Creighton di MakeReady. Michael Joe e Kevin Halloran saranno tra i produttori esecutivi.

"Ben Affleck non è mai stato più felice", afferma Kevin Smith a proposito del matrimonio con Jennifer Lopez

L'ultima collaborazione tra Affleck (regista) e Damon (attore) è molto recente: parliamo di Air - La storia del grande salto, film sull'ingaggio di Michael Jordan da parte della Nike sbarcato su Prime Video.