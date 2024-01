Ben Affleck sarà il regista di Animals, thriller con star il suo amico Matt Damon

Gli amici Ben Affleck e Matt Damon collaboreranno nuovamente per realizzare il thriller Animals, prodotto per Netflix.

Ben Affleck sarà il regista di Animals, un thriller realizzato per Netflix che avrà come protagonista il suo grande amico Matt Damon.

La sceneggiatura del nuovo film destinato alla piattaforma di streaming è firmata da Connor McIntyre e Billy Ray.

A differenza di Air, il lungometraggio sulla storia della Nike recentemente arrivato sugli schermi, Ben Affleck non sarà coinvolto come attore accanto a Matt Damon.

Le due star saranno impegnate inoltre come produttori in collaborazione con Dani Bernfled, tramite la loro Artists Equity, fondata nel 2022.

La trama di Animals anticipa che al centro della storia ci saranno un candidato al ruolo di sindaco e sua moglie, il cui figlio viene rapito. Circondati da numerosi nemici, non solo politici, i due devono 'sporcarsi le mani' pur di salvare il ragazzo.

Ben e Matt sono diventati amici durante gli anni del liceo e hanno vinto un Oscar grazie alla sceneggiatura di Will Hunting - Genio ribelle, nel 1997. Nel corso degli anni Affleck e Damon hanno collaborato in più occasioni, tra cui recentemente The Last Duel.