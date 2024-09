Jennifer Lopez pronta ad acquistare una nuova villa a Los Angeles dopo la rottura con Ben Affleck

La popstar sarebbe in procinto di acquistare una nuova abitazione in California dopo la fine del matrimonio con l'attore.

Dopo la separazione da Ben Affleck, Jennifer Lopez ha già puntato gli occhi su una nuova casa nella quale presto potrebbe trasferirsi. La cantante sarebbe in trattative per acquistare la Azria Estate a Holmby Hills, Los Angeles, e sembra vicina a chiudere l'affare.

L'indiscrezione proviene da TMZ, che fornisce anche alcuni dettagli sulla casa, della misura di 2.800 metri quadrati. Si tratta di un famosa costruzione della metropoli californiana in vendita per 55 milioni di dollari.

Casa nuova

Il defunto stilista Max Azria era il proprietario dell'abitazione, costituita da 14 camere da letto su un terreno di tre acri con tanto di giardini, una serra, una dependance per gli ospiti e una piscina a sfioro con sauna, oltre ad un cinema privato e una sala giochi.

Primo piano di Jennifer Lopez in Atlas

La Azria Estate è stata messa all'asta all'inizio di quest'anno e acquistata dal miliardario investitore Ron Burkle, che tuttavia sarebbe in causa con la vedova di Azria per una violazione del contratto. Secondo TMZ, Jennifer Lopez avrebbe compiuto diversi tour della casa nelle ultime settimane.

Holmby Hills è sede di alcune delle proprietà immobiliari più famose al mondo, tra cui l'iconica Playboy Mansion. Nella zona hanno abitato numerose star come Marilyn Monroe, Sonny e Cher, Barbra Streisand, Nat King Cole, Michael Jackson ed Elvis Presley.

La casa è stata anche utilizzata come location del film Atlas, con Jennifer Lopez. Anche per questo motivo, Lopez ha visitato la casa per la prima volta nel marzo 2023, quando stava cercando una casa da acquistare insieme al marito Ben Affleck. Dopo il matrimonio celebrato nell'estate del 2022, la popstar Jennifer Lopez e l'attore e regista Ben Affleck hanno deciso di separarsi. Le due star avevano a sorpresa ripreso la loro relazione sentimentale nel 2021 dopo la tormentata liaison dei primi anni 2000 che culminò con una rottura.