Unstoppable, secondo il regista il divorzio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez non avrà conseguenze sul film

Il regista di Unstoppable, che verrà presentato oggi a Toronto, ha spiegato perché il divorzio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez, produttore e star del film, non avrà conseguenze.

Ben Affleck e Jennifer Lopez sono alle prese con un complicato divorzio, annunciato proprio poche settimane prima della presentazione al Toronto Film Festival di Unstoppable.

Il film vede l'attore impegnato in veste di produttore, mentre Jennifer Lopez è una delle protagoniste, ma la situazione non dovrebbe avere conseguenze sul lungometraggio ispirato a una storia vera.

Cosa racconterà Unstoppable

William Goldenberg, montatore che ha vinto un Oscar grazie al lavoro compiuto con Argo, ha debuttato alla regia con il lungometraggio che vedrà protagonisti anche Jharrel Jerome, Don Cheadle, Bobby Cannavale e Michael Peña.

Al centro della trama c'è la storia vera di Anthony Robles, nato senza la gamba destra, che riesce comunque a diventare un wrestler professionista.

Goldenberg, dopo aver incontrato Robles, ha deciso di impegnarsi dietro la macchina da presa: "Lui è una di quelle persone. Quando entra in una stanza, tutto si illumina. Era l'effetto che aveva sulle altre persone, vedere il modo in cui interagiva con gli altri, come li faceva sentire meglio quando iniziavano a parlargli... Ho pensato che il mondo potrebbe usare un po' di tutto quello".

L'impatto della storia d'amore finita

Dopo aver firmato anche il montaggio di Air, il filmmaker ha collaborato un'altra volta con Ben Affleck e Matt Damon in occasione di Unstoppable, di cui sono produttori.

Affleck, inoltre, ha coinvolto Jennifer Lopez nel ruolo della madre di Anthony. L'attrice e cantante sfilerà sul red carpet, mentre Ben sembra non sarà presente alla première. Goldenberg ha però assicurato: "Non ci sarà niente di strano. Tutti sono professionisti ed è una loro cosa personale. Li adoro entrambi. Conosco Ben meglio, ma è stato un sogno lavorare con Jennifer. Lei è stata incredibile. E la loro vita personale è la loro vita personale".