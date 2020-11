Animali Fantastici, Jude Law sul suo ruolo nella saga: "Una grande responsabilità"

Sono tempi difficili per i fan di Animali Fantastici, considerando tutto quello che è successo negli ultimi mesi, tra pandemia, posticipi e problemi di varia natura con gli autori/attori del franchise (dalle polemiche su J.K. Rowling all'ambiguo video con protagonista Ezra Miller, passando per il licenziamento di Johnny Depp), ma l'entusiasmo di Jude Law per essere parte del Wizarding World è impareggiabile.

È stato proprio l'interprete di un più giovane Albus Silente a mostrare tutto il suo affetto e la sua gratitudine per il Mondo Magico e tutto ciò che rappresenta per i suoi fan.

"Sono così felice di essere in questa compagnia, e sono estasiato di poter interpretare questo personaggio" ha raccontato alla sua co-star, Dan Fogler, durante un recente episodio di The Dan Fogler 4D Xperience Podcast. "Ogni giorno che realizziamo questi film è una benedizione. E c'è anche un certo senso di reverenza, suppongo, perché occupano un posto speciale per così tante persone. Nel cuore e nella vita delle persone. Non ho mai davvero provato lo stesso sentimento per altri ruoli. La responsabilità che si porta dietro. Ma è anche una bellissima cosa, è come se ti avessero affidato un artifatto preziosissimo o qualcosa di cui devi prenderti cura, magari ripulire anche un po'. Capite cosa intendo?".

Al momento, Animali Fantastici 3 (terzo capitolo della saga di cinque programmati) è in fase di produzione, mentre Warner Bros. ha annunciato il recast di un personaggio chiave della storia, il villain interpretato da Johnny Depp, Gellert Grindelwald.

Il film, di cui è ancora da annunciare il titolo definitivo, non arriverà più al cinema nel 2021, come precedentemente annunciato, ma dovrebbe fare il suo debutto sul grande schermo nel 2022.