Animali Fantastici - I Segreti di Silente, svelata la durata del film

Animali Fantastici - I segreti di Silente, il terzo capitolo della saga cinematografica di Newt Scamander, arriverà il 13 aprile nelle sale e online sembra sia stata rivelata la durata ufficiale.

L'aggiornamento è stato svelato dalla British Board of Film Classification che ha pubblicato i dettagli del nuovo film ambientato nel mondo magioco creato da J.K. Rowling.

La durata di Animali Fantastici - I segreti di Silente sembra sia 142 minuti, 9 in più rispetto al primo film della saga e 8 in più rispetto a I Crimini di Grindelwald.

Il terzo capitolo delle avventure di Newt, interpretato da Eddie Redmayne, sarà quindi il più lungo realizzato fino a questo punto dell'ambizioso progetto targato Warner Bros.

Nel lungometraggio Mads Mikkelsen avrà la parte del villain che era stato interpretato da Johnny Depp nei precedenti capitoli.

Alla regia è stato impegnato David Yates, mentre la sceneggiatura è firmata da J.K. Rowling e Steve Kloves.

Sul grande schermo si assisterà a quello che accade quando il professor Albus Silente si rende conto che Gellert Grindelwald sta entrando in azione per prendere il controllo sul mondo magico. Non potendo fermarlo da solo, si affida a Newt Scamander, mettendolo alla guida di un team di maghi e streghe che incontreranno vecchi e nuovi animali fantastici mentre si scontrano con i seguaci, di Grindelwald.

Nel cast ci sono Eddie Redmayne, Jude Law, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams, Katherine Waterston, e Mads Mikkelsen.