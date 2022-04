Animali Fantastici - I Segreti di Silente: in Cina censurati i dialoghi sulla storia d'amore omosessuale

Il film Animali Fantastici - I segreti di Silente è stato censurato in Cina, dove il progetto è stato distribuito nelle sale senza due battute legate alla storia d'amore omosessuale tra Silente e Gellert.

Il dialogo, eliminato per il mercato asiatico, è il primo riferimento esplicito alla sessualità del futuro preside di Hogwarts protagonista della saga di Harry Potter.

In Cina nel film Animali Fantastici - I segreti di Silente il professor Silente interpretato da Jude Law non dice "perché ero innamorato di te" durante una conversazione con Grindelwald e, successivamente, è stata tagliata anche la battuta "durante l'estate in cui io e Gellert ci siamo innamorati".

I vertici della Warner Bros hanno accettato i cambiamenti richiesti della censura cinese e, in un comunicato, si sostiene che i produttori siano convinti di aver mantenuto intatto il significato del film e sia comunque chiara la vicinanza esistente tra Silente e il malvagio Gellert Grindewald, interpretato nel terzo capitolo della saga da Mads Mikkelsen che ha sostituito Johnny Depp.

Un portavoce dello studio ha ribadito: "Come studio siamo impegnati a salvaguardare l'integrità di ogni film che distribuiamo e questo si estende alle circostanze che rendono necessario compiere dei tagli per adeguarsi alla sensibilità di alcuni fattori legati ai vari mercati. La nostra speranza è di distribuire i nostri film in tutto il mondo come sono stati realizzati dai loro creatori, ma storicamente abbiamo affrontato dei piccoli cambiamenti in alcuni mercati locali. Nel caso di Animali Fantastici - I Segreti di Silente, è stato richiesto di compiere un taglio di circa sei secondi e Warner Bros ha accettato quei cambiamenti per adeguarsi alle richieste locali, ma lo spirito del film rimane intatto".

Nel comunicato si sostiene: "Vogliamo che gli spettatori di tutte le parti del mondo vedano ed apprezzino questo film e per noi è importante che gli spettatori cinesi abbiano ugualmente l'opportunità di vederlo, anche se con questi piccoli tagli".

Il film ha debuttato in Cina l'8 aprile ed è in cima ai box office asiatici con un guadagno di circa 9.7 milioni di dollari, nonostante circa il 54% delle sale sia ancora chiuso.