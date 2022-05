Animali Fantastici - I segreti di Silente: ancora in vetta al box office italiano

Animali Fantastici - I segreti di Silente non vuole mollare la vetta del box office italiano; il film sta per agguantare i 7 milioni e mezzo complessivi.

Animali Fantastici - I segreti di Silente non ha la più pallida idea di voler mollare la vetta del box office italiano. Reduce da una settimana con un incasso di 1 milione e 250 mila euro, il film con Jude Law ha sfiorato i 7 milioni e mezzo di dollari di incasso complessivo.

Dopo Animali Fantastici - I segreti di Silente si piazza Il sesso degli angeli. Il nuovo film scritto e diretto da Leonardo Pieraccioni ottiene poco più di 500 mila dollari settimanali e sfiora il milione e mezzo di incasso complessivo. L'ultimo film del regista toscano (ne abbiamo parlato nella nostra recensione de Il sesso degli angeli) è interpretato da Sabrina Ferilli, Massimo Ceccherini e Marcello Fonte.

A chiudere il podio è Sonic 2 - Il film. Il titolo con Jim Carrey racimola 430 mila euro e supera il totale complessivo di 3 milioni e mezzo al box office italiano. Downton Abbey - Una nuova era debutta in classifica al quarto posto con circa 420 mila euro complessivi.

A rivelarsi deboli sono le cavalcate di The Northman e The Lost City. L'ultimo film di Robert Eggers (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di The Northman) guadagna 414 mila euro e si appropinqua verso i 900 mila complessivi; l'ultimo progetto con Sandra Bullock (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di The Lost City), invece, fa ancora peggio e si avvicina agli 800 mila euro complessivi.

Gli ultimi quattro posti della classifica, infine, sono occupati da Finale a sorpresa, Hopper e il tempio perduto, Troppo cattivi e Morbius. Questi ultimi due, in modo particolare, raggiungono le rispettabili cifre complessive di 2 milioni e 420 mila euro e di 3 milioni e 26 mila euro. Nonostante ciò, l'ultimo film con Jared Leto (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Morbius) è stato aspramente stroncato dalla critica.