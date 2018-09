Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, ecco il nuovo trailer, anche in italiano!

Ormai tra poco più di venti giorni arriverà nelle sale italiane l'attesissimo Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, il secondo capitolo delle incredibili avventure di Newt Scamander, personaggio che fa parte della saga di Harry Potter ideata J.K. Rowling. Oggi la Warner Bros ha diffuso il final trailer del sequel, ambientato nel 1927, anno in cui Gellert Grindelwald continua ad aumentare il numero dei propri seguaci e l'azione si sposterà a Parigi. L'unico che potrebbe fermarlo è Silente, in passato suo grande amico, e per farlo chiederà l'aiuto di Newt Scamander (Eddie Redmayne).

Il primo capitolo, capace di incassare più di 800 milioni di dollari in tutto il mondo, ha vinto un Oscar per i Migliori Costumi e riporterà in scena molti volti ormai noti tra i fan di Harry Potter, da Eddie Redmayne a Katherine Waterston. Nuovi arrivi in Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald sono Jude Law, Johnny Depp, Zoë Kravitz, Callum Turner, Brontis Jodorowsky e Claudia Kim.

Ecco il trailer in italiano:

E quello in lingua originale: