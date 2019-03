Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald in DVD e Blu-ray: clip esclusiva dagli extra

Patrizio Marino

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, diretto da David Yates e interpretato da Eddie Redmayne, esce oggi in DVD, Blu-ray e 4k UHD distribuito da Warner Bros. Italia. Il film sarà disponibile anche nella preziosa edizione Digibook a 2 dischi (Blu-ray e DVD) e con cover lenticolare, da vedere e sfogliare e la Steelbook Blu-ray con magnete lenticolare rimovibile e sarà il primo film in home video con traccia audio italiana in Dolby Atmos.

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald è la seconda delle cinque nuove avventure ambientate nel Wizarding World creato da J.K. Rowling. Alla fine del primo film, il potente Mago Oscuro Gellert Grindelwald era stato catturato dal MACUSA (Il Magico Congresso degli Stati Uniti d'America), con l'aiuto di Newt Scamander Tuttavia, come aveva minacciato di fare, Grindelwald riesce a fuggire dalla detenzione e inizia a radunare i suoi seguaci, la maggior parte dei quali sono ignari delle sue vere intenzioni: riunire dei maghi purosangue per governare su tutti gli esseri non-magici. Nel tentativo di contrastare i piani di Grindelwald, Albus Silente recluta il suo ex studente Newt Scamander, che accetta di aiutarlo, inconsapevole dei pericoli che si sarebbero prospettati. Si creano divisioni, l'amore e la lealtà vengono messi a dura prova anche tra gli amici più stretti e in famiglia, in un mondo magico sempre più diviso.

Il film, tratto da una sceneggiatura di J.K. Rowling, ha come protagonisti Eddie Redmayne, Johnny Depp, Jude Law, Katherine Waterston, Dan Fogler e Alison Sudol.

Oggi vi proponiamo in esclusiva un estratto dai contenuti extra (qui potete leggere la nostra recensione del DVD di Animali Fantastici 2), ovvero una clip dove il regista David Yates, la scrittrice/sceneggiatrice J.K. Rowling e il produttore David Heyman ci spiegano i motivi per cui il mondo di Harry Potter affascina così tante diverse generazioni e dell'espansione del mondo magico creato dalla scrittrice britannica.

Ecco il video!

Di seguito i dettagli tecnici dell'edizione home video:

4K ULTRA HD

Durata: 133 minuti ca

Video: 2160p Ultra High Definition 16x9 2.39:1

Lingue: Dolby Atmos TrueHD: Italiano, Inglese, Tedesco, Francese. Dolby

Digital: Tedesco 2.0.

Sottotitoli: Francese, Olandese. Non Udenti: Italiano, Inglese, Tedesco.

BLU-RAY

Durata: 133 minuti ca

Video: 1080p High Definition 16x9 2.39:1

Lingue: DTS-HD Master Audio: Italiano 5.1. Dolby Digital: Inglese 5.1, Spagnolo 5.1,

Slovacco 5.1, Russo 5.1, Ceco 5.1. Dolby Atmos-TrueHD: Inglese.

Sottotitoli: Danese, Estone, Finlandese, Greco, Islandese, Lettone, Lituano, Norvegese,

Russo, Svedese, Spagnolo, Slovacco, Ceco. Non Udenti: Italiano, Inglese.

Contenuti speciali:

Esplora il magico mondo creato da J.K. Rowling e portato in vita sul grande schermo da straordinari talenti e scopri quali attori erano fan della saga prima di diventare maghi della saga. Inoltre, scopri i sorprendenti segreti che si celano dietro i momenti più importanti del film.

Scene Eliminate

DVD

Durata: 128 minuti ca

Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Francese 5.1, Tedesco 5.1.

Sottotitoli: Francese, Olandese. Non Udenti: Italiano, Inglese, Tedesco.

Contenuti speciali:

Le Ministère des Affaires Magiques: The French Ministry