Animali fantastici 4 si farà? La risposta di Eddie Redmayne

Animali fantastici e dove trovarli è stato un successo, quando è uscito nel 2016, ottenendo recensioni positive e un sacco di elogi dai fan di Harry Potter. ma da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e dei cinque film previsti, per adesso ne sono stati realizzati solo tre tra mille problemi. la star del franchise Eddie Redmayne si è espressa sull'ipotesi di Animali fantastici 4, senza però fornire certezze.

Il piano originale prevedeva che le storie di Newt Scamander, Albus Silente e Gellert Grindelwald si svolgessero in un arco di cinque film, ma al momento un quarto capitolo sembra improbabile. Ciò significa che questa storia potrebbe non avere mai un finale adeguato, almeno secondo Eddie Redmayne.

Animali fantastici: quale futuro?

Animali Fantastici - I segreti di Silente: Mads Mikkelsen in una scena

Di fronte alla domanda di IndieWire se ci sarà un Animali fantastici 4, l'attore ha risposto: "Non lo so. È più una domanda per J.K. Rowling e David Yates e Warner, ma non lo so proprio. temo di non per dire di più se non che adoro interpretare Newt, è un uomo dolce".

Sfortunatamente, la centralità del personaggio di Newt Scamander ha lasciato spazio al duello eterno tra Silente e Grindelwald. Anche per questo motivo Eddie Redmayne sembra non aver le idee chiare su ciò che verrà dopo, anche se è chiaro che il tentativo di Warner Bros. di aver spostato l'attenzione su volti e luoghi più familiari non abbia funzionato al botteghino.