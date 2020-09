Animali Fantastici 3: le riprese riprenderanno a ottobre

Nonostante gli innumerevoli problemi piovuti su vari membri del team, Animali Fantastici 3 sta per riesumare la produzione. Salvo imprevisti, le riprese del terzo capitolo della saga fantasy dovrebbero prendere il via in Inghilterra a ottobre.

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald,

Animali Fantastici 3, diretto da David Yates, proseguirà il racconto delle avventure dello stregone e magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) negli anni '20.

L'accoglienza al botteghino del sequel, Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, non è stata delle migliori. Nonostante le critiche negative e gli incassi non da capogiro, Warner Bros. prosegue lo sviluppo del prequel della saga di Harry Potter che dovrebbe dar vita, in totale, a cinque film.

Secondo quanto annunciato da Deadline, le riprese di Animali Fantastici 3 riprenderanno a ottobre per concludersi poi a febbraio. Londra resterà la location principale del film che in origine avrebbe dovuto essere girato in Brasile, a Rio de Janeiro, ma le condizioni sanitarie del paese attualmente non lo consentono.

Animali Fantastici 3 a rischio dopo i tweet transfobici di J.K. Rowling?

La star Johnny Depp, che interpreta il villain Gellert Grindelwald, ha chiesto un rinvio del processo che lo vede coinvolto contro l'ex moglie Amber Heard, proprio per concludere le riprese del film prima di concentrarsi sui suoi problemi legali.