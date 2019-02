Animali Fantastici 3, riprese rimandate in autunno: Dan Fogler: "Sarà gigantesco"

Francesco Bellu

Animali Fantastici 3 è stato "rimandato a settembre", ovvero le riprese sono state posticipate non partiranno prima dell'autunno di quest'anno. Si era pensato che J.K. Rowling dovesse schiarirsi un po' le idee dopo le critiche per il secondo episodio delle avventure di Newt Scamander, ma pare che le cose stiano diversamente. Perlomeno, secondo Dan Fogler, che nel franchising interpreta quel pacioccone di Jacob Kowalski. Secondo lui, infatti, il film è talmente più grande rispetto ai due precedenti che richiede un tempo di preparazione aggiuntivo.

"Sì, iniziamo in autunno. - Ha dichiarato Dan Fogler a Hey U Guys - Il film sarà gigantesco! Sarà più grande dei primi due messi insieme. Avevano bisogno di più tempo per prepararsi e non volevano correre, così è stato posticipato". Certo, capire se quel 'prepararsi meglio' sia legato alla scrittura del copione o ai preparativi per effetti speciali particolarmente elaborati o entrambe le cose, è difficile da ipotizzare. Quel che è certo è che l'accoglienza fredda per Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald deve avere scottato un po' tutti, dal regista David Yates all'autrice J.K. Rowling, colpevole, secondo molte recensioni, di aver ideato stavolta una storia confusa e poco avvincente che nemmeno la 'rivelazione' finale a sorpresa ha convinto del tutto i suoi fan più accaniti.

Il nuovo capitolo degli spin-off di Harry Potter - in tutto saranno cinque film - punta ad ampliare lo spazio in cui dovranno cimentarsi tutti i protagonisti, Fogler ha parlato chiaramente di Brasile, ma resta da vedere quanto del film sarà ambientato nel paese sudamericano anche perché anche perché ha ammesso di aver letto solo dei copioni parziali e non definitivi. Di sicuro vedremo meglio il piano di Grindelwald, a cui presta il volto Johnny Depp e verosimilmente ne sapremo molto di più anche sul suo contrastato rapporto con Albus Silente (Jude Law). Punti lasciati fin troppo in sospeso in Animali Fantastici: i crimini di Grindelwald e che adesso devono essere messi meglio a fuoco.