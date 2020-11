Animali Fantastici 3: Mads Mikkelsen interpreterà Grindelwald

Warner Bros sembra abbia scelto Mads Mikkelsen come interprete di Grindenwald in Animali Fantastici 3, dopo l'uscita di scena di Johnny Depp.

Animali Fantastici 3 avrà Mads Mikkelsen come interprete di Gellert Grindelwald, scelta che il sito The Wrap sostiene sia ormai ufficiale.

I produttori della Warner Bros avrebbero quindi definitivamente scelto l'attore che sostituirà Johnny Depp nel ruolo del malvagio personaggio al centro della saga magica creata da J.K. Rowling.

Le riprese del terzo capitolo della storia di Animali fantastici e dove trovarli sono attualmente in corso ai Warner Bros Studios Leavesden fuori Londra.

Secondo quanto dichiarato da una fonte di The Wrap vicina alla produzione, inoltre, non c'è nemmeno bisogno di rigirare il materiale già realizzato nelle ultime settimane dopo la scelta di Mads Mikkelsen. Johnny Depp era stato infatti impegnato per poco tempo sul set prima che lo studio gli chiedesse di rinunciare alla parte.

Il film che continuerà le avventure del personaggio affidato a Eddie Redmayne arriverà nelle sale nell'estate 2022, il 15 luglio negli Stati Uniti, facendo slittare di qualche mese la data di uscita inizialmente prevista nel novembre 2021.

Il cast del film diretto da David Yates e scritto da J.K. Rowling è composto da Redmayne nella parte di Newt Scamander, Katherine Waterston, Dan Fogler, , Jude Law ed Ezra Miller.