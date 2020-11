Animali Fantastici 3, Jude Law sull'addio di Johnny Depp: "Si devono accettare le scelte dei produttori"

Animali Fantastici 3 dovrà fare i conti con l'assenza di Johnny Depp, che ha accettato la richiesta dello studio di rinunciare al ruolo di Gellert Grindelwald, e Jude Law ha ora commentato quanto accaduto in una recente intervista.

A ereditare la parte rimasta vacante sembra sarà Mads Mikkelsen, tuttavia per ora non c'è stata la conferma ufficiale da parte della Warner Bros.

Jude Law, a Entertainment Tonight, ha dichiarato parlando di Animali Fantastici 3: "Si tratta di un film enorme e ci sono tanti, tanti strati. Probabilmente è una delle produzioni più grandi a cui io abbia mai lavorato. E in una situazione come questa devi fare riferimento allo studio. Ed è tutto quello che puoi fare perché devi presentarti e interpretare il tuo ruolo".

L'interprete di Silente ha inoltre spiegato che la situazione relativa alla presenza di Johnny Depp è molto particolare: "Per me è insolito perché, infatti, in questo ruolo Johnny aveva girato solo una giornata, penso, da solo".

Jude Law ha quindi sottolineato, senza prendere una posizione specifica, che gli attori come lui non sembrano avere voce in capitolo quando si devono prendere delle decisioni sul cast: "In un franchise come questo sono lo studio e la casa di produzione che prendono le decisioni importanti. E tu devi accettarle perché sei solo un membro del team".

Il film Animali Fantastici 3, di cui erano ricominciate da poco le riprese dopo la pausa resa necessaria dalla situazione internazionale che ha fermato tutte le produzioni cinematografiche e televisive, attualmente ha una data di uscita prevista per il 15 luglio 2022.

Alla regia del film ci sarà David Yates e fanno parte del cast Eddie Redmayne nel ruolo di Newt Scamander, Katherine Waterston, Alison Sudol, Ezra Miller, Dan Fogler e Jessica Williams, interprete della professoressa Eulalie "Lally" Hicks.

La sceneggiatura è firmata da J.K. Rowling e da Steve Kloves, già autore di sette degli otto film di Harry Potter.

Il primo capitolo delle avventure di Newt Scamander ha superato quota 800 milioni di dollari ai box office, mentre il sequel non è andato oltre 654 milioni. Bisognerà attendere per scoprire se l'addio di Johnny Depp avrà un impatto economico sulla saga magica e non si può che aspettare l'annnuncio del nuovo protagonista.