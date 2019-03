Animali Fantastici 3, J.K. Rowling al lavoro per un film "migliore de I crimini di Grindelwald"

Il franchise di Harry Potter continua a espandersi a dismisura grazie alla fervida immaginazione di J.K. Rowling e dopo l'accoglienza non entusiastica riservata a Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald la scrittrice e Warner Bros. si stanno impegnando affinché Animali Fantastici 3 risulti migliore del precedente capitolo.

Dopo gli otto capitoli della saga principale, i parchi a tema e lo spettacolo teatrale Harry Potter e la Maledizione dell'Erede, sono in lavorazione i cinque lungometraggi prequel/spinoff di Animali fantastici e dove trovarli. Mentre il primo Animali fantastici e dove trovarli ha incassato l'impressionante cifra di 814 milioni nei cinema, il secondo film, Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, non ha ottenuto il successo sperato ed è stato rigettato da buona parte dei fan e della critica (qui trovate la nostra recensione di Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald). Al momento J.K. Rowling è impegnata nella stesura dello script per il terzo film che, come assicura il produttore di Warner Bros. Kevin Tsujihara, sarà migliore del precedente.

"Il secondo film non ha avuto il successo del primo, ma siamo consapevoli di doverci adoperare affinché il terzo film sia migliore anche del primo. E J.K. Rowling sta lavorando duramente sulla sceneggiatura del terzo lungometraggio, vogliamo che funzioni. Ha le idee chiare su ciò che vuole e la sua visione è eccitante. La parte più difficile del lavorare a un franchise è che hai dei fan così dediti, che conoscono bene il materiale e vogliono che tu approfondisca i personaggi. Ciò che non vogliamo fare, però, è spaventare le persone, vogliamo essere in grado di creare un una pellicola standalone che sia fruibile anche da chi non è così immerso nel franchise".

In precedenza la stessa J.K. Rowling ha rassicurato i fan promettendo che Animali Fantastici 3 fornirà le risposte a quesiti rimasti finora irrisolti.

Fantastic Beasts and Where to Find Them 3 dovrebbe arrivare nei cinema nel 2021.

