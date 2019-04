Animali Fantastici 3: annunciata la data di uscita nelle sale

Animali Fantastici 3 ha finalmente una data di uscita: il terzo capitolo del franchise magico ambientato nell'universo creato da J.K. Rowling arriverà nei cinema americani il 12 novembre 2021.

Il lungometraggio proseguirà il racconto prequel della saga di Harry Potter e le riprese del nuovo capitolo della storia con protagonista il premio Oscar Eddie Redmayne inizieranno nella primavera 2020.

Animali fantastici e dove trovarli racconta la storia di Newt Scamander, alle prese con il ritorno in azione del malvagio Grindelwald, e Toby Emmerich, a capo di Warner Bros. Pictures Group ha dichiarato: "Siamo incredibilmente entusiasti e abbiamo grande fiducia nella serie di film di Animali fantastici. Crediamo tutti che questa data prevista per l'uscita nelle sale conceda ai filmmaker il tempo e lo spazio per permettere alla loro arte di fiorire veramente e offrire il miglior film ai nostri fan".

Ron Sanders, presidente della distribuzione nei cinema e del settore Home Entertainment, ha aggiunto: "J.K. Rowling ha creato un universo in grado di ispirare che ha coinvolto le persone di tutte le età, trasportandoci in un viaggio straordinario e magico. Warner Bros. è così orgoglioso nell'essere la casa cinematografica del Wizarding World ed è entusiasta pensando al futuro del franchise di Animali Fantastici. Non vediamo l'ora di proporre il terzo dei cinque capitoli della saga al pubblico di tutto il mondo nel novembre 2021".

Animali fantastici 3: cosa sappiamo sul sequel-prequel di J.K. Rowling

Le avventure di Newt Scamander, fino a questo momento, hanno incassato 1.47 miliardi di dollari in tutto il mondo e sono state ambientate a New York e in Europa per raccontare ciò che accade quando Grindelwald, il villain interpretato da Johnny Depp, inizia ad agire per cambiare la situazione esistente tra il mondo degli umani e la comunità magica.