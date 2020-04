Animali fantastici 2: quando J.K. Rowling difese Johnny Depp, nonostante tutto

Johnny Depp fu scelto per Animali fantastici 2 e J.K. Rowling lo difese a spada tratta da chi lo avrebbe voluto fuori dal cast a causa delle accuse della sua ex moglie Amber Heard: oggi il tempo sembra averle dato ragione.

J.K. Rowling difese il casting di Johnny Depp nel ruolo di Grindelwald in Animali fantastici 2 e alcuni fan criticarono con veemanza questa sua scelta in seguito alle accuse di violenza domestica sollevate da Amber Heard, ex moglie del divo.

L'autrice di Harry Potter e sceneggiatrice di Animali fantastici: i crimini di Grindelwald, rilasciò una dichiarazione nel dicembre 2017 dicendo: "Io e tutti gli altri produttori del film non siamo soltanto a nostro agio nel confermare il cast originale, ma siamo assolutamente entusiasti di avere Johnny Depp in uno dei ruoli principali del film." Oggi però la situazione sembra essersi ribaltata a favore dell'attore e della scelta della scrittrice.

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, Johnny Depp alla premiere di Londra 4

L'anno seguente Johnny Depp dichiarò in un'intervista su Entertaintment Weekly: "Sarò onesto, mi spiace moltissimo che J.K. Rowling sia stata costretta ad intervenire pubblicamente in mia difesa. Mi sento in colpa per quello che ha dovuto ascoltare, tutte quelle dicerie sul mio conto, ma alla fine il fatto è che io sono stato accusato ingiustamente, ecco perché ad esempio sto denunciando il giornale 'The Sun' per diffamazione nell'aver ripetuto quelle false accuse. J.K. ha visto le prove e quindi sa che sono stato accusato ingiustamente, ecco perché mi ha difeso pubblicamente. Lei non prende le cose alla leggera, non lo avrebbe fatto se non avesse saputo la verità. E questo è quanto."

Recentemente sono state pubblicate delle registrazioni, provenienti probabilmente da alcune sedute di terapia di coppia che Johnny Depp ha saggiamente scelto di registrare, in cui la Heard deride e schernisce l'attore dopo aver ammesso di averlo colpito ripetutamente. Con tutta probabilità erano queste le "prove" a cui Depp si riferiva nell'intervista rilasciata a Entertaintment Weekly, probabilmente erano questi i documenti che hanno fatto si che la Rowling decidesse di difenderlo pubblicamente.

Depp sta facendo causa all'ex moglie per 50 milioni di dollari accusandola di diffamazione, se la Amber Heard dovesse essere dichiarata colpevole rischia tre anni di carcere. Alcune fonti negli ultimi giorni hanno rivelato che l'attrice probabilmente è stata licenziata da Aquaman 2 e che da adesso in avanti non sarà più la portavoce ufficiale di L'Oreal Paris. Ricordiamo che l'anno scorso Johnny Depp, a causa delle accuse mosse da Amber, ha perso il ruolo di Jack Sparrow nel franchise Pirati dei Caraibi; fortunatamente sembra che, in vista di queste nuove prove, i dirigenti della Disney possano scegliere di rivedere la loro decisione.

Per quanto riguarda la saga di J.K. Rowling invece, dopo Animali fantastici 2, Johnny Depp dovrebbe riprendere il ruolo di Grindelwald anche nel terzo film.