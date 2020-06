Animal Crackers: Netflix annuncia la data di uscita del film animato

Animal Crackers, il film animato presentato all'Annecy Festival nel 2017, ha finalmente una data di uscita: il 24 luglio su Netflix.

Il progetto verrà distribuito in streaming in oltre 200 nazioni, come annunciato dai responsabili della piattaforma in occasione dell'edizione 2020 dell'evento cinematografico francese.

Il lungometraggio Animal Crackers è stato diretto da Tony Bancroft e Scott Christian Sava.

Nel cast di doppiatori nella versione originale ci sono John Krasinski e sua moglie Emily Blunt, Danny DeVito, Sylvester Stallone e Ian McKellen.

Sava ha scritto la storia come una graphic novel dopo che i suoi figli, due gemelli, fingevano di essere dei biscotti durante un gioco di ruolo. DeVito ha spiegato: "Ogni volta che mangi un biscotto, nella scatola appare un biscotto con forma umana".

La scatola magica, come rivela anche il trailer che mostra gli incredibili poteri delle creazioni culinarie, aiuterà così a salvare un circo in crisi.