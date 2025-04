Angry Birds 3: svelata la data di uscita del film animato

Paramount Pictures ha annunciato la data di uscita di Angry Birds 3, il nuovo film animato ispirato al popolare videogioco.

Il sequel che proseguirà la storia dei simpatici personaggi arriverà infatti nelle sale americane dal 29 gennaio 2027, tra circa due anni.

Le star che daranno voce ai protagonisti

Tra le star che daranno nuovamente voce ai protagonisti di Angry Birds 3 ci saranno Jason Sudeikis, Josh Gad, Rachel Bloom e Danny McBride che saranno nuovamente Red, Chuck, Silver e Bomb.

Tra i nuovi arrivi nel cast, invece, ci sono quelli di Emma Myers, Keke Palmer, Tim Robinson, Lily James, Marcello Hernandez, Walker Scobell, Sam Richardson, Anna Cathcart, Maitreyi Ramakrishnan, Nikki Glaser, James Austin Johnson e Psalm West.

Angry Birds 3: il poster che annuncia il nuovo film

John Rice (The Angry Birds) è impegnato come regista, mentre la sceneggiatura è firmata da Thurop Van Orman, già autore del secondo lungometraggio del franchise.

Le musiche originali saranno composte da Heitor Pereira, già nel team dei precedenti due capitoli della storia.

Nel team della produzione sono coinvolti Rovio, SEGA e Namida Malhotra tramite la sua Prime Focus Studios, in collaborazione con Flywheel Media, One Cool Group, e dentsu.

Il successo di Angry Birds

La storia di Angry Birds, che segue scontri tra simpatici pennuti e alcuni maialini, era diventata una serie animata, prodotta per Prime Video, intitolata Mystery Island e composta da 24 episodi. I protagonisti erano tre nuovi cuccioli: Mia, Rosie e Buddy, oltre a un maialino chiamato Hamylton.

Il successo del videogame ideato per dispositivi mobile ha portato alla realizzazione di due film animati, in grado di incassare oltre 500 milioni di dollari in tutto il mondo, e a un'altra serie, Summer Madness, che aveva debuttato su Netflix in cui Red, Chuck, Bomb e Stella trascorrevano un'estate al campeggio.