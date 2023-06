Angry Birds: una serie animata in arrivo su Prime Video

Il celebre franchise di Angry Birds è pronto a espandersi sul piccolo schermo con una nuova serie animata per Prime Video. Si chiamerà Angry Birds: Mystery Island e sarà composta da ben 24 episodi che esploreranno le avventure di tre nuovi cuccioli: Mia, Rosie e Buddy. Ad accompagnarli anche un maialino ad accompagnarli di nome Hamylton.

"Siamo entusiasti di collaborare con Amazon per aggiungere un nuovo capitolo alla storia degli Angry Birds in Mystery Island", ha dichiarato Hanna Valkeapää-Nokkala, head of brand licensing di Rovio. "Sono certa che i fan saranno ansiosi di vederli nella loro serie, con voci parlanti per la prima volta".

Nel cast vocale dello show troviamo Harvey Guillén, Kate Micucci, Dominic Monaghan, e Nasim Pedrad.

"Gli Angry Birds hanno affascinato persone di tutte le età e sono diventati un fenomeno globale con il debutto del loro primo gioco, e la loro presenza culturale è rimasta salda", ha dichiarato Melissa Wolfe, responsabile dell'animazione di Amazon Studios. "Siamo entusiasti dell'opportunità di espandere il mondo degli Hatchlings in una serie per famiglie, affinché i nostri clienti globali possano godere di un numero ancora maggiore di storie legate a queste amate creature".

Il successo globale di Angry Birds

Il videogame per mobile ha dato vita a due lungometraggi animati che hanno incassato oltre 500 milioni di dollari in tutto il mondo. Su Netflix è anche disponibile una serie animata dal titolo Angry Birds: Summer Madness. Questa la trama: I giovani pennuti Red, Chuck, Bomb e Stella sfrecciano a Campo Splinterwood con i loro compagni di campeggio piumati per un'estate di stravaganze ad alta quota!