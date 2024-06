Angry Birds 3: confermata la produzione del nuovo film, ecco chi tornerà nel cast

Rovio Entertainment Corporation, Sega e Namit Malhotra hanno annunciato la produzione di The Angry Birds - Il Film 3, il nuovo capitolo delle avventure ispirate al popolare videogioco.

DNEG Animation si occuperà della produzione del progetto che potrà contare sul ritorno nel cast delle star che hanno dato voce ai protagonisti nei primo due lungometraggi.

I primi nomi confermati per il terzo film

Il terzo film di Angry Birds continuerà le avventure di Red e Chuck e la produzione ha già confermato il ritorno di Jason Sudeikis e Josh Gad che daranno voce ai due personaggi.

Per ora non è stata svelata la trama del sequel che verrà diretto da John Rice e scritto da Thurop Van Orman, che aveva già firmato lo script del secondo capitolo.

Il team della produzione comprende degli esperti in animazione come Toru Nakahara (Sonic - Il Film), John Cohen (The Garfield Moie), Dan Chuba (The Mitchells vs the Machines), e Carla Connor.

Angry Birds 3: l'annuncio del nuovo film

Il successo di Angry Birds

Recentemente la storia degli scontri tra i simpatici pennuti e i maialini era diventata una serie animata, prodotta per Prime Video, intitolata Mystery Island e composta da 24 episodi. I protagonisti erano tre nuovi cuccioli: Mia, Rosie e Buddy, oltre a un maialino chiamato Hamylton.

Il successo del videogame per dispositivi mobile ha portato alla realizzazione di due film animati, in grado di incassare oltre 500 milioni di dollari in tutto il mondo, e a un'altra serie, Summer Madness, che aveva debuttato su Netflix. In quel caso si potevano vedere Red, Chuck, Bomb e Stella mentre trascorrono un'estate al campeggio.