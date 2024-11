Angelo Madonia: "Terrei Selvaggia Lucarelli a Ballando per altri 20 anni", e su Federica Pellegrini...

L'esperienza di Angelo Madonia a Ballando con le Stelle si è conclusa bruscamente, lasciando dietro di sé un misto di rimpianti, incomprensioni e riflessioni. In un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, il ballerino ha raccontato i retroscena della sua esclusione, il rapporto con Federica Pellegrini e la sua visione del programma.

La rottura con Federica Pellegrini: incomprensioni o semplice incompatibilità?

Angelo Madonia ha sottolineato che il percorso con la campionessa olimpica di nuoto è stato impegnativo ma produttivo: "Abbiamo lavorato tanto, e i risultati sono migliorati di settimana in settimana. C'è stata una crescita progressiva nella danza". Nonostante ciò, l'intesa tra i due non ha mai raggiunto un livello personale profondo.

Quando gli è stato chiesto se fosse mancato un vero legame con la sua allieva, ha ammesso: "Non è semplice per due persone di quasi 40 anni, nuove l'una all'altra, trovare subito un punto d'incontro. Non sono stato bravo a gestire certe dinamiche e non ho protetto Federica come avrei dovuto". Dal momento del suo allontanamento, i due non si sono più sentiti, un dettaglio che sottolinea una certa distanza nei rapporti personali e conferma che il suo allontanamento non è legato allo screzio con Selvaggia Lucarelli.

La decisione della Rai e della produzione

L'esclusione di Angelo Madonia è stata una doccia fredda per il ballerino, che ha spiegato come la scelta sia stata presa direttamente dalla Rai e dalla produzione Ballandi: "È stata un'iniziativa loro. Non è stato considerato il lavoro fatto. Sono passato per rosicone a causa delle provocazioni sul mio privato, che ho sempre cercato di separare dal contesto professionale".

La sua relazione con Sonia Bruganelli, che ha commentato l'uscita di scena del suo compagno, è stata oggetto di attenzioni mediatiche, un fattore che, a detta sua, ha contribuito a complicare la sua permanenza nel programma del sabato sera di Rai 1. Il ballerino ha avuto un colloquio con Milly Carlucci, durante il quale è emerso un reciproco rammarico.

"Io resto un sostenitore di questo programma. Con Milly c'è stato un confronto sincero, e il mio rispetto per lei è intatto - ha aggiunto Angelo - Non ho saputo gestire certe provocazioni. Sono cascato nelle trappole mediatiche, creando imbarazzo a Federica. Accetto la decisione e non porto rancore", ha aggiunto il ballerino, riconoscendo i propri limiti.

Le parole su Selvaggia Lucarelli

Angelo Madonia ha elogiato la giurata nonostante il battibecco avuto in puntata: "Porta sapore al programma. Le rinnoverei il contratto per 20 anni. Selvaggia Lucarelli è cintura nera di comunicazione e io ho perso con lei". Nonostante l'amarezza per l'epilogo, Madonia ha salutato con affetto il suo sostituto, Samuel Peron, augurandogli il meglio con Federica Pellegrini

Ballando con le stelle, Angelo Madonia dopo l'addio allo show: "Situazione personale, che va oltre la danza"

"Gli lascio una concorrente che è cresciuta tanto. Mando un grande in bocca al lupo a lui e Federica". "Sono ambasciatore della danza e continuerò a promuovere questa arte. Ho vissuto un periodo complesso, ma vado avanti con rispetto per il programma e i suoi protagonisti", ha concluso Angelo Madonia.