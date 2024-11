Ballando con le stelle, Angelo Madonia dopo l'addio allo show: "Situazione personale, che va oltre la danza"

Sono state ore piuttosto caotiche per Ballando con le stelle. A sorpresa è arrivata la decisione, condivisa con il ballerino, di estromettere Angelo Madonia dallo show di Rai 1. Tutto è avvenuto a seguito della sfuriata del ballerino nel corso della puntata di sabato scorso. Federica Pellegrini, che era in coppia con lui, ha già trovato il sostituto, e allo stesso tempo, in molti si sono domandati il motivo reale di questa scelta. Ed è proprio Madonia che in un lungo post su Instagram spiega il suo punto di vista sulla storia.

L'addio di Angelo Madonia a Ballando con le stelle: il motivo del suo allontanamento

A seguito del battibecco avvenuto con Selvaggia Lucarelli, Angelo Madonia non ha avuto una buona reazione né con i giudici né con la sua compagna di ballo ma, dopo tutte le notizie (vere o presunte) che si sono lette in giro per i social, il ballerino prende la parola e spera di mettere un punto alla questione. Esordisce con un elogio alla sua professione e nel farlo spiega come la situazione sia sfuggita di mano e come ciò che è successo sia andato ben oltre il ruolo che ricopriva a Ballando con le stelle.

"Oggi, però, mi trovo davanti a una situazione che va oltre la danza, toccando la sfera personale e mettendo in difficoltà non solo me, ma anche chi mi è accanto" scrive su Instagram. Madonia ammette che la situazione che si è creata ha danneggiato lui stesso ma anche la sua partner in pista. "Federica sta portando avanti un percorso straordinario, e il mio desiderio è che possa continuare a brillare senza tensioni o distrazioni".

Nel post non ci sono accuse verso i giudici e neanche contro la conduzione, solo un'ammenda dei suoi errori e il fatto di non essere un "uomo di comunicazione". Poi aggiunge: "Per questo, alcune dinamiche che esulano dalla mia sfera professionale mi hanno colto impreparato. Riconosco i miei limiti e, anche se non è stato facile, accetto questa scelta, suggerita e da me accolta, con la consapevolezza di aver dato sempre il massimo sul palco". E conclude che questo post è un "atto d'amore" verso la Pellegrini. Tra i commenti spunta, per primo, quello di Sonia Bruganelli, sua attuale compagna nella vita: un'emoticon a forma di cuore sotto il post.