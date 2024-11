Ballando con le stelle: Sonia Bruganelli commenta l'uscita di scena di Angelo Madonia

Anche Sonia Bruganelli è intervenuta sulla questione Ballando con le stelle e la scelta, da parte di Angelo Madonia, di lasciare il programma di Rai 1. Il ballerino, infatti, a causa di alcune incomprensioni ha deciso di non partecipare alle ultime puntate dello show. La sua compagna, nonchè concorrente dell'edizione, ha espresso il suo parere su quanto è accaduto dentro e fuori il dance show, lanciando anche una stoccata alla produzione.

Il commento di Sonia Bruganelli: "Lui sta bene, adesso è libero"

L'ex moglie di Paolo Bonolis è stata raggiunta dalle telecamere di La volta buona e, incalzata da Domenico Marocchi, ha rilasciato una dichiarazione su quanto accaduto. "Io ieri ero a la Vita in Diretta e non sapevo nulla" ha esordito. "Non l'avevo ancora sentito. Oggi l'ho sentito, ma l'ho anche visto. Come sta Angelo dopo la notizia? A dire la verità lui sta bene" ha confermato. "Sono io che sto male che sto ancora qui dentro. Lui adesso è libero, ma libero, libero. Io ora vado per lo spareggio con Carlo Aloia" ha raccontato. "Se voglio essere ripescata? Voglio adempiere al mio dovere e quindi stare qui dentro fino alla fine. Quindi se non sarò ripescata sarà la fine, se così non sarà allora ne riparleremo" ha concluso.

Ballando con le stelle, Angelo Madonia dopo l'addio allo show: "Situazione personale, che va oltre la danza"

Come si può notare dalle dichiarazioni, Bruganelli è ancora scottata da tutte le critiche ricevute ed è segnata nel profondo da una competizione che è andata ben oltre le sue stesse aspettative. "Sembra che lui guardasse Sonia mentre parlava a Selvaggia, ma noi non lo possiamo sapere con certezza e non possiamo dirlo. A me la cosa che colpisce è che in realtà era tutto finito. Loro dovevano andare e lui invece aveva voglia di dire altro", ha commentato poi Caterina Balivo dopo il servizio. "Noi non sappiamo quello che c'è dietro perché magari erano molti giorni che sentiva una pressione da parte della giuria, per le cose dette e non dette" ha concluso.