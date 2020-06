Eurovision Song Contest: la storia dei Fire Saga, su Netflix in streaming da oggi

Eurovision Song Contest: la storia dei Fire Saga arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 26 giugno: disponibile il film con Will Ferrell e Rachel McAdams.

Eurovision Song Contest: la storia dei Fire Saga arriva su Netflix in streaming a partire da oggi: disponibile il film diretto da David Dobkin (Due Single a Nozze, The Judge) con Will Ferrell e Rachel McAdams.

L'Eurovision Song Contest, la celebre competizione musicale internazionale, è ora un fenomeno globale con fan in tutto il mondo. Tra i vincitori figurano musicisti del calibro degli ABBA (vincitori nel 1974 per la Svezia) e di Celine Dion (vincitrice nel 1988 per la Svizzera) che hanno costruito le loro carriere proprio a partire dal successo nella competizione. La prima edizione si è tenuta in Svizzera nel 1956 con la partecipazione di sette nazioni dell'Europa occidentale. La finale della 64a edizione del concorso si è tenuta a Tel Aviv, in Israele, a maggio 2019, e hanno partecipato alla competizione 41 paesi. La prossima edizione si terrà a maggio 2021.

Eurovision Song Contest: la storia dei Fire Saga, Will Ferrell e Rachel McAdams in un momento del film

Eurovision Song Contest: la storia dei Fire Saga è il titolo ufficiale del film diretto da David Dobkin (Due Single a Nozze, The Judge), in arrivo solo su Netflix da oggi. Nel cast Will Ferrell, Rachel McAdams, insieme a Dan Stevens, Demi Lovato, e Pierce Brosnan. Quando a Lars (Will Ferrell) e Sigrit (Rachel McAdams), aspiranti musicisti, viene data la possibilità di rappresentare il loro paese alla più grande competizione musicale del mondo, finalmente avranno la possibilità di dimostrare che ogni sogno che si ha è un ideale per cui valga la pena lottare.

