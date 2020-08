Eurovision Song Contest: in un video Daði Freyr condivide la sua cover di Jaja Ding Dong

Il film Netflix Eurovision Song Contest: la storia dei Fire Saga ha creato il tormentone musicale Jaja Ding Dong e ora l'artista islandese Daði Freyr ha realizzato la sua cover del brano.

Sul canale YouTube dell'artista è infatti apparso il video della sua versione dell'esilarante canzone che nel lungometraggio perseguita i due protagonisti.

Daði Freyr, concorrente dell'Islanda per l'edizione 2020 dell'Eurovision che è stato cancellato a causa della pandemia, ha pubblicato alcuni screenshot degli innumerevoli messaggi in cui gli si chiedeva di cantare Jaja Ding Dong.

L'artista nel video ha quindi ammesso: "Questa è la prima e ultima volta che canterò questo brano".

Nel film il gruppo Fire Saga riceve in continuazione la richiesta di suonare il brano durante i loro concerti e online era persino apparso un video in cui la canzone veniva ripetuta per 10 ore.

Will Ferrell e Rachel McAdams sono le due star di Eurovision Song Contest: la storia dei Fire Saga. Il film è stato co-scritto da Ferrell in collaborazione con Andrew Steele e nel cast ci saranno anche Demi Lovato e Dan Stevens.

Il progetto diretto da David Dobkin (2 single a nozze) racconta la storia dei cantanti islandesi Lars Erickssong e Sigrit Ericksdottir che ottengono la possibilità di rappresentare la propria nazione all'Eurovision Song Contest.

Eurovision Song Contest: la storia dei Fire Saga, recensione: musica demenziale su Netflix