"Brad Pitt tiene ancora ad Angelina Jolie e vuole che sia felice", afferma una fonte anonima

Brad Pitt vuole ancora che l'ex moglie Angelina Jolie sia "felice" indipendentemente da tutte le battaglie legali che i due hanno dovuto affrontare negli ultimi anni: a rivelarlo è una fonte anonima che è stata intervistata per l'ultimo numero di Us Weekly.

"Non le sta assolutamente augurando che le succeda niente di brutto, non personalmente, non professionalmente, non romanticamente, da nessun punto di vista", ha spiegato l'insider. "Se lei è felice, lui è felice. Brad amava Angelina e tiene ancora a lei".

La star di C'era una volta a Hollywood, 58 anni, è " sempre stata coerente" nel corso degli anni perché ha sempre voluto che l'attrice di Maleficent, 47 anni, fosse "felice e in salute e la migliore madre che possa essere per i loro figli", secondo quanto rivelato dalla fonte.

A proposito della loro tenuta in Francia l'insider ha affermato: "Brad ha sempre sognato di lasciare Miraval ai bambini come parte dell'eredità familiare. Angelina sta rovinando questo progetto perché è arrabbiata per il fatto che i fan adorino ancora moltissimo Brad, il quale a suo modo di vedere è stata scortese con lei".