Angelina Jolie, Twitter contro suo padre Jon Voight: "Imbarazzante e fascista"

Angelina Jolie ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno su Twitter dopo l'ultimo video postato dal padre Jon Voight, con il quale ha un rapporto complicato da diversi anni (i due hanno smesso di vedersi regolarmente dopo la morte della madre di lei nel 2007).

Voight, da alcuni anni apertamente conservatore - dopo essere stato liberale nelle prime fasi della carriera - e ultimamente accanito sostenitore di Donald Trump, ha postato un video qualche giorno fa in cui dice che l'America sarà in grande pericolo sotto Joe Biden, che ha vinto l'elezione presidenziale del 3 novembre.

Jon Voight in una scena del film National Treasure 2: Il Mistero delle pagine perdute

Gli utenti di Twitter hanno reagito esprimendo solidarietà nei confronti di Angelina Jolie, come riporta The Wrap citando diversi post. Uno ha ironizzato sulla situazione con questo commento: "I due sono in tendenza su Twitter l'uno accanto all'altra. Credo che sia il loro contatto più ravvicinato da diversi anni a questa parte." Un altro ha scritto "Ogni volta che vedo Jon Voight mi chiedo quale miracolo lo abbia reso il padre di Angelina Jolie." La giornalista Victoria Brownworth ha paragonato i due in questi termini: "Ogni volta che Jon Voight si manifesta per dire qualcosa di imbarazzante o fascista, serve a ricordarci il motivo per cui sua figlia Angelina Jolie non vuole avere a che fare con lui e si è dedicata a cause umanitarie legate a donne e bambini."

Jon Voight, insieme ad altri attori notoriamente conservatori, ha recentemente girato il film Roe V. Wade, sul famoso caso che legalizzò il diritto all'aborto su tutto il territorio statunitense, ed è attualmente impegnato sul set di un lungometraggio biografico su Ronald Reagan. Angelina Jolie ha prestato la propria voce al disneyano L'unico e insuperabile Ivan, disponibile su Disney+, e apparirà prossimamente in Eternals, film di supereroi che fa parte della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe.