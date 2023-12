Halle Berry sull'amicizia con Angelina Jolie: 'Abbiamo parlato spesso di divorzi e di ex'

Halle Berry sta cominciando a promuovere il suo nuovo film, Maude v Maude, che la vedrà recitare accanto ad Angelina Jolie, e proprio il legame nato tra le due, che in passato erano state rivali, è stato al centro della nuova intervista.

"Abbiamo avuto un inizio difficile e credo che questo ci servirà quando reciteremo insieme sul set", ha dichiarato Berry, aggiungendo di essere "entusiasta di lavorare con un'altra donna e di creare una storia con la nostra sensibilità e dal nostro punto di vista. È formidabile".

Quando è stata interrogata sulle ragioni delle difficoltà della loro relazione, l'attrice Premio Oscar per Monster's Ball ha risposto che la gente dovrà aspettare per sentire questa storia, ma che si tratta di "una bella storia".

L'attrice, che ha ribadito la sua convinzione che i conflitti iniziali tra lei e Jolie contribuiranno a cementare ulteriormente la loro amicizia, ha aggiunto che hanno legato per i tratti che hanno in comune: "Abbiamo parlato molto di divorzi e di ex. Abbiamo legato, diciamo così".

Maude v Maude è un progetto che l'attrice ha descritto come un mix tra Mr. and Mrs. Smith e Mission: Impossible, con un tocco di comicità. Berry sarà co-protagonista e co-produttrice del film insieme ad Angelina Jolie.