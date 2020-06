Angelina Jolie: i fan dell'MCU la vogliono alla regia di Captain Marvel 2

Mentre si attende l'uscita di Eternals, cinecomic che vedrà il debutto di Angelina Jolie nel Marvel Cinematic Universe, gli utenti Reddit lanciano una curiosa idea: perché non far dirigere alla Jolie Captain Marvel 2?

Avendo superato il miliardo di dollari, Captain Marvel si è rivelato l'ennesimo successo dei Marvel Studios, il primo con un'eroina al centro di una pellicola standalone. Adesso che il sequel è in cantiere, i fan si chiedono chi potrebbe succedere ai registi Anna Boden e Ryan Fleck dietro la macchina da presa.

Rumor vorrebbero Deborah Chow, regista di un episodio di The Mandalorian, come possibile sostituta, ma per alcuni utenti Reddit la scelta più interessante sarebbe quella di Angelina Jolie. La Jolie non è solo una diva di primo piano, ma ha all'attivo la regia di opere interessanti quali Unbroken, By the Sea e First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers. L'esperienza dietro la macchina da presa non le manca e la partecipazione a Eternals l'ha portata a conoscere dall'interno il Marvel Universe. Chissà se i Marvel Studios la prenderanno davvero in considerazione ascoltando le proposte dei fan.

Eternals: Angelina Jolie con indosso il costume di Thena nelle nuove foto dal set