Angelina Jolie fiera delle cicatrici della mastectomia: “Mi ricordano la scelta che ho fatto per i miei figli"

La star premio Oscar ha ricordato il periodo in cui ha preso una decisione importante per la sua salute, pensando anche alla sua famiglia.

Le cicatrici di Angelina Jolie dovute alla mastectomia alla quale l'attrice e produttrice si sottopose nel febbraio 2013 l'hanno resa particolarmente orgogliosa della decisione preventiva presa dopo aver scoperto di avere un alto rischio di sviluppare un tumore al seno.

Intervistata da France Inter, Angelina Jolie ha spiegato che quelle cicatrici racchiudono un grande significato per lei e per la sua famiglia, alla quale pensò nel momento in cui decise di effettuare l'intervento.

La doppia mastectomia preventiva di Angelina Jolie

Tredici anni fa, Angelina Jolie decise di sottoporsi alla doppia mastectomia dopo aver scoperto l'alto rischio del tumore a causa del gene BRCA1 difettoso: "Sono sempre stata una persona più interessata alle cicatrici e alla vita che le persone portano con sé" ha spiegato l'attrice "Non sono attratta da un'idea perfetta di una vita senza cicatrici. Quindi vedo le mie cicatrici come una scelta che ho fatto per fare ciò che potevo per restare qui il più a lungo possibile con i miei figli".

Angelina Jolie in una scena di Eternals

Nel marzo 2015, Angelina Jolie si è anche fatta rimuovere un'ovaia e una tuba di Falloppio dopo che alcuni esami avevano indicato possibili segni precoci di tumore ovarico.

Il ricordo della madre e il significato profondo delle cicatrici

La madre della star di Maleficent, l'attrice Marcheline Bertrand, è morta dopo una battaglia di otto anni contro il tumore al seno e alle ovaie all'età di 56 anni, nel 2007: "Amo le mie cicatrici per questo" ha aggiunto la protagonista di Maria e Ragazze interrotte.

"Sono grata di aver avuto l'opportunità di poter scegliere di fare qualcosa di proattivo per la mia salute. Ho perso mia madre quando ero giovane e sto crescendo i miei figli senza una nonna. Quindi, penso che questa sia la vita. E se arrivi alla fine della tua vita e non hai commesso errori, non hai combinato pasticci, non hai cicatrici, non hai vissuto una vita abbastanza piena, credo".