Angelina Jolie è una regista in difficoltà nel trailer di Couture

La star è la protagonista del nuovo film di Alice Winocour che a settembre ha debuttato in anteprima al Toronto Film Festival.

Angelina Jolie è la protagonista del film Couture,diretto da Alice Winocour, di cui online è stato condiviso il primo trailer.

Il progetto, ambientato durante la Settimana della moda a Parigi, è stato presentato in anteprima al festivald di Toronto a settembre e arriverà prossimamente nelle sale cinematografiche.

Cosa racconterà Couture

Nel video condiviso online si vede Angelina Jolie nel ruolo di Maxine, una regista che deve affrontare degli eventi destinati a cambiarle la vita.

Nel trailer di Couture si scopre infatti che la protagonista sta affrontando un divorzio e scopre di avere un cancro al seno, oltre a fare i conti con una fase molto complessa della sua carriera.

Maxine cercherà di trovare un equilibrio durante la settimana della moda, ma potrebbe essere molto difficile.

Ecco il trailer:

Nel cast del film, oltre alla star di Hollywood che prossimamente interpreterà una gangster, ci sono Anyier Anei nel ruolo di una giovane che entra per la prima volta nel mondo della moda, Ella Rumpf che sarà la make up artist Angèle, Louis Garrel, e Garance Marillier.

Un progetto molto personale per Angelina

L'uscita nelle sale francesi del lungometraggio diretto da Alice Winocour, autrice anche della sceneggiatura, è stata fissata al 18 febbraio.

Angelina, intervistata qualche settimana fa da Time France, aveva parlato del film spiegando: "Troppo spesso, i film sulle lotte affrontate dalle donne - specialmente quando si tratta di cancro - parlano di epiloghi e tristezza, raramente della vita. Alice ha fatto un film sulla vita ed è precisamente per questo che le tematiche che racconta sono affrontate con una tale delicatezza".

La star di Hollywood, in passato, ha parlato più volte delle decisioni legate alla prevenzione, considerando che la madre, la nonna e la zia di Angelina Jolie sono tutte morte a causa di un tumore.