Angelina Jolie e Brad Pitt hanno rallentato il divorzio per via del coronavirus

Angelina Jolie e Brad Pitt, separati dal 2016, avrebbero rallentato le pratiche di divorzio in seguito all'emergenza sanitaria generata dal coronavirus.

Angelina Jolie ha avviato le pratiche di divorzio da Brad Pitt quasi quattro anni fa, ma il procedimento è stato fortemente rallentato dall'emergenza sanitaria causata dal coronavirus.

Angelina Jolie e Brad Pitt ad un evento

"Brad vede i figli, ma tutto ciò che riguarda le questioni legali sul divorzio da Angelina, incluse le udienze, è stato rallentato dal coronavirus" ha spiegato a Us Weekly un insider. "Con la pandemia è stata dura per tutti, inclusi loro. Il procedimento legale è rallentato dall'emergenza. Continuano le visite regolari ai figli, ma non hanno risolto niente."

La coppia d'oro di Hollywood, che ha celebrato il matrimonio in Francia nel 2014, ha confermato la separazione dopo due anni. Angelina Jolie ha chiesto il divorzio nel settembre 2016 citando "inconciliabili differenze". Dopo una battaglia per la custodia dei sei figli, i due attori hanno raggiunto un accordo e continueranno a crescerli insieme.

Nelle ultime settimane, Brad Pitt è stato visto far visita alla casa di Angelina a Los Angeles lasciando intendere che i loro rapporto, al momento, sarebbero cordiali.

"Ci è voluto molto tempo, e molta terapia familiare, per arrivare a questo punto. I figli più piccoli vanno avanti e indietro tra le loro case, e Brad adora trascorrere con loro il maggior tempo possibile. Sembra molto più felice".

Di recente Angelina Jolie ha svelato i motivi che l'hanno spinta a divorziare da Brad Pitt rivelando la volontà di trasferirsi lontano dagli Stati Uniti non appena potrà: "Mi piacerebbe vivere all'estero e lo farò non appena i miei figli avranno 18 anni. Al momento devo vivere dove ha scelto di risiedere il loro padre".