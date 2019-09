Angela Lansbury, quando sua figlia era seguace di Charles Manson

Angela Lansbury ha raccontato che sua figlia Deirdre era finita tra i seguaci di Charles Manson prima che la setta diventasse tristemente famosa per la strage di Bel Air.

La star de La signora in giallo ha raccontato in più occasioni che i suoi figli ebbero problemi di droga e lei si impegnò per salvarli, nonostante allora (parliamo degli anni '60) non c'era molta informazione in merito alle tossicodipendenze. Quello che però molti non sanno, è che la tossicodipendenza della figlia di Angela Lansbury, Deirdre Angela Shaw, era nata mentre la ragazza frequentava il folto gruppo di giovanissimi guidato da Charles Manson.

Deirdre e Antony Shaw, figli di Angela Lansbury e di Peter Shaw, nati rispettivamente nel 1952 e nel 1953, erano finiti in un brutto giro, ha ricordato l'attrice in una recente intervista: "Iniziarono con la cannabis e poi proseguirono con l'eroina. C'erano dei gruppi, sulle colline sopra Malibu, che erano dediti ad attività letali. Mi fa male dirlo, ma ad un certo punto, Deirdre faceva parte di un gruppo guidato da Charles Manson" - ha detto l'attrice - "Lei era una dei tanti giovanissimi che lo conoscevano e ne erano affascinati. Era un personaggio straordinario e carismatico, su questo non ci sono dubbi."

Angela Lansbury e sua figlia Deirdre Angela Shaw

"Dovevamo fare qualcosa" - continuò Angela Lansbury - "Dissi a Peter "Dobbiamo andare via". Quindi ci trasferimmo tutto in una casa che avevo trovato in Irlanda, nella Contea di Cork. Decisi di andare in Irlanda perché era il luogo di nascita di mia madre ed era anche un posto dove i nostri figli non sarebbero stati esposti ad influenze negative. Possiedo ancora una casa lì e cerco di andarci almeno una volta all'anno."

In quel periodo, racconta l'attrice, mise da parte il lavoro - e quei tempi aveva già girato alcuni dei migliori film di Angela Lansbury, tra cui La più grande storia mai raccontata - e decise di dedicarsi alla famiglia. "Comprai un libro di ricette e imparai a cucinare come si deve. Fu un periodo meraviglioso nella mia vita."

Il rapporto tra Deirdre e la setta di Charles Manson si interruppe quando alla ragazza fu tagliata la carta di credito. Si parla di un numero considerevole di giovani che avevano le carte di credito dei genitori: i membri della setta andavano a prelevarli fuori scuola e andavano subito a fare spese.

Quando Angela Lansbury ripensa a ciò che sarebbe potuto succedere, rabbrividisce: "Solo il pensiero mi terrorizza. Io e mio marito non avevamo idea di cosa stesse succedendo e non avevamo nessuna esperienza in fatto di stupefacenti. Non sapevamo cosa significasse trovare una pipa in un cassetto. E quando abbiamo capito non sapevamo come aiutarli e a quei tempi non c'erano esperti che potessero guidare e consigliare le tante famiglie perbene i cui figli facevano uso di droga e spesso andavano in overdose. Era come un'epidemia." "Di sicuro avremmo perso uno dei due o entrambi se non li avessimo completamente rimossi da quell'ambiente e inseriti nella vita semplice che facevamo in Irlanda. Alla fine trovammo un dottore che prescriveva metadone, un sostituto dell'eroina, che li aiutò con le crisi di astinenza. Fummo molto fortunati a capire e intervenire in tempo."

Fortunatamente la situazione familiare dell'attrice si è stabilizzò e Angela Lansbury sarebbe tornata al lavoro con il telefilm che l'avrebbe resa popolare e che oggi celebra un anniversario importante - ne abbiamo parlato nel nostro approfondimento sui 35 anni de La Signora in Giallo. Per quanto riguarda i figli dell'attrice, Anthony ha lavorato come regista televisivo e oggi è in pensione. Lui è stato il primo a liberarsi della dipendenza dall'eroina, mentre per Deirdre ci è voluto più tempo, ma oggi si è lasciata alle spalle il suo passato: è sposata con uno chef e con lui gestisce un ristorante italiano a Los Angeles.