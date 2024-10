Gli Anelli del Potere avrà una terza stagione? Risponde il boss degli Amazon Studios

La seconda stagione de Gli Anelli del Potere si è conclusa la scorsa settimana con l'arrivo in streaming dell'ottavo episodio, tuttavia Prime Video non ha ancora annunciato il rinnovo per una terza mandata di episodi.

Se ricorderete, il rinnovo per la seconda stagione era arrivato ancora prima del debutto della prima in streaming, quando l'entusiasmo dei fan per l'arrivo della serie tratta da J.R.R. Tolkien era alle stelle. Appare evidente, quindi, che lo streamer voglia prima esaminare gli ascolti dell'ultima stagione prima di procedere con la conferma, che quasi certamente arriverà.

Nel corso di una nuova intervista concessa a Variety, il boss degli Amazon Studios Jennifer Salke ha dichiarato che senza alcun dubbio la narrazione de Gli Anelli del Potere continuerà con la terza stagione.

"Giunti a questo punto, oltre 70 milioni di persone si sono impegnate dal lancio della seconda stagione. E se si guarda alla traiettoria a lungo termine, che è il modo in cui la società guarda a un asset come questo, si tratta di un investimento a lungo termine in questo franchise. Ci sono più di 100 milioni di spettatori che guardano e si impegnano nello show. Quindi ho una sensazione molto positiva. Continueremo a produrre lo show finché vedremo che i clienti globali lo amano e lo guardano perché è un business. Ovviamente, abbiamo bisogno di un gran numero di persone che si presentino. E per il momento quel gran numero di persone c'è".

A un certo punto viene osservato che Embracer possiede la maggior parte dei diritti delle opere di Tolkien, quindi la domanda è se mai gli Amazon Studios acquisteranno la compagnia per entrarne in possesso? Salke non ha negato che un certo interesse in tal senso esista eccome:

"Parliamo sempre di queste opportunità, ma non ho nulla da condividere [al momento]". Gli episodi della prima e seconda stagione de Gli Anelli del Potere sono disponibili su Prime Video.