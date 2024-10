Gli Anelli del Potere 2, Celebrimbor ha previsto la sconfitta di Sauron nel finale?

Il finale della seconda stagione de Gli Anelli del Potere potrebbe aver accennato agli eventi futuri della Terra di Mezzo, in particolare la forgiatura dell'Unico Anello e la sconfitta definitiva di Sauron.

Queste "premonizioni" sarebbero state possibili grazie al personaggio di Celebrimbor, interpretato da Charles Edwards, che si è rivelato centrale nella narrazione di questa stagione, poiché artefice della forgiatura degli anelli poi consegnati ai nani e di quelli che arriveranno nelle mani degli uomini.

ATTENZIONE, per chi non avesse visto l'ultimo episodio della serie Prime Video arrivato in streaming lo scorso giovedì, il consiglio è quello di non procedere nella lettura dell'articolo perché contiene parecchi spoiler.

Gli Anelli del Potere 2, Sauron trasformato in Annatar

Un anello per domarli tutti

Celebrimbor muore durante il finale della seconda stagione de Gli Anelli del Potere, ma prima di morire fa una previsione accurata sul futuro di Sauron. I suoi ultimi momenti nella serie sono potenti, poiché riesce a sfidare Sauron, anche se il Signore Oscuro gli toglie la vita. Celebrimbor nota con precisione che Sauron si sta ingannando con le sue pretese di salvare la Terra di Mezzo. Prevede anche il futuro del Signore Oscuro in modo inquietantemente accurato, indovinando che un anello specifico sarà la rovina del cattivo in seguito.

Gli Anelli del Potere 2: svelata l'identità dello Straniero e le origini del suo nome

"Ascolta le ultime parole di Celebrimbor", dice il personaggio a Sauron durante il finale, "gli Anelli del Potere ti distruggeranno. E alla fine, prevedo che uno solo sarà la tua totale rovina". Il Signore dell'Eregion si riferisce ovviamente all'Unico Anello in questa affermazione, anche se a questo punto della serie non esiste ancora. Ciononostante, Celebrimbor indovina il finale de Il Signore degli Anelli, e questo basta a scuotere temporaneamente il cattivo de Gli Anelli del Potere.

L'Unico Anello alla fine provoca la distruzione di Sauron, poiché la sua perdita da parte di Isildur lo sconfigge temporaneamente durante la Seconda Era, mentre Frodo, distruggendolo, uccide definitivamente Sauron durante la Terza Era. L'Unico Anello non esiste ancora nella seconda stagione de Gli Anelli del Potere, poiché Sauron sta ancora manipolando Celebrimbor per creare gli altri Anelli del Potere. Tuttavia, quando Sauron creerà finalmente l'anello che li governerà tutti, vi infonderà la maggior parte del suo potere. Questo si rivelerà un errore fatale per lui prima e durante gli eventi de Il Signore degli Anelli.