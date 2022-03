Andy Serkis prende in giro Vladimir Putin interpretando Gollum de "Il Signore degli Anelli" (VIDEO)

Andy Serkis ha recentemente preso in giro Vladimir Putin impersonando Gollum de Il Signore degli Anelli durante una recente intervista di Stephen Colbert.

Andy Serkis ha brevemente ripreso il ruolo di Gollum, l'iconico personaggio che ha interpretato nei film della trilogia de Il Signore degli Anelli, al fine di prendere in giro il presidente Vladimir Putin, nel bel mezzo della guerra della Russia con l'Ucraina.

Durante la puntata del 2 marzo del The Late Show with Stephen Colbert, Serkis ha scherzato: "Gollum era da questa parte e Sméagol era da questa parte, e diceva cose del tipo: 'Lo vogliamo. Ne abbiamo bisogno. Dobbiamo avere Kiev!', 'No Tesssoro, devono imporre sanzioni!' 'Sanzioni? Sanzioni, mio tessooro? Se fanno qualcosa, gli faremo il culo.'"

La star di The Batman ha doppiato ben 132 diversi personaggi della trilogia de "Il Signore degli Anelli" di Peter Jackson, che è durata dal 2001 al 2003. L'attore ha anche doppiato Gollum ne Lo Hobbit: un viaggio inaspettato e nei videogiochi ispirati al franchise.

Andy Serkis non ha in programma di doppiare Gollum nella prossima serie prequel di Amazon Prime Video intitolata Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, che debutterà sulla piattaforma streaming il 2 settembre di quest'anno; il motivo principale è che la storia narrata nello show precede gli eventi de "Lo Hobbit".