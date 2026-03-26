Andrew Garfield rivela chi sarebbe l'attrice perfetta per il ruolo di Spider-Gwen

Andrew Garfield ha recentemente ripreso la parte di Peter Parker in occasione del film Spider-Man: No Way Home e in una nuova intervista ha svelato che ha delle idee molto chiare per quanto riguarda chi dovrebbe interpretare Spider-Gwen in uno dei prossimi progetti tratti dai fumetti.

L'attore, intervistato da Hits Radio, ha parlato del futuro dei progetti cinematografici Marvel e della reazione al suo ritorno avvenuto accanto a Tom Holland.

Le lodi nei confronti di Emma Stone

Nel 2012 Andrew Garfield aveva debuttato nella parte del giovane supereroe in occasione del film The Amazing Spider-Man, riprendendo poi la parte di Peter Parker anche nel sequel. Accanto a lui, con la parte di Gwen Stacy, c'era Emma Stone.

Una foto di Garfield con Stone

Commentando la possibilità che la collega, con cui ha avuto anche una storia d'amore nella vita privata, ritorni nel MCU con la parte di Spider-Gwen, Andrew ha dichiarato: "Sì, potrebbe. Voglio dire, perché no? Diretta da Yorgos Lanthimos".

L'attore ha quindi aggiunto: "Sì, penso che potrebbe fare qualsiasi cosa. Lei è un'attrice così incredibile".

La reazione all'accoglienza ricevuta

Garfield ha poi commentato l'affetto ricevuto in occasione del suo ritorno nel film Spider-Man: No Way Home (di cui potete leggere la nostra recensione) e ha condiviso un retroscena del lavoro compiuto sul set.

L'interprete di Peter Parker ha dichiarato: "Tutta quella sequenza è stata improvvisata. L'idea era che volevamo semplicemente che ci fossero tre Spider-Men che parlavano delle loro esperienze e si scambiavano appunti e riflessioni. Facciamo semplicemente delle lunghe riprese e scopriamo se c'è qualcosa di fantastico. E c'era così tanto tra cui scegliere".

Andrew ha proseguito ricordando: "Quel momento mi ha sorpreso. Ho pensato: 'Oh, quello è stato realmente dolce'. E sentirne parlare da Tobey, che era il mio Spider-Man mentre stavo crescendo, è stato semplicemente tutto molto meta, personale e perfetto. Sono stato davvero, davvero felice di esserne semplicemente una parte, davvero".